Кто зарабатывает больше врачей и айтишников: россиянам назвали самую прибыльную сферу

Курьеры в России начали получать больше, чем врачи и ИТ-специалисты
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Курьеры превзошли по зарплате врачей, журналистов и айтишников
Курьеры превзошли по зарплате врачей, журналистов и айтишников Фото:

Курьеры в России начали получать зарплаты, превышающие доходы врачей, журналистов и даже ИТ-специалистов. За январь—ноябрь текущего года медианная заработная плата курьеров выросла на 15% и составила 115,6 тыс. рублей в месяц, что оказалось выше, чем у врачей (88,4 тыс. руб.) и ИТ-специалистов (114,2 тыс. руб.).

«Медианная заработная плата курьеров за январь—ноябрь выросла на 15%, до 115,6 тыс. руб. в месяц — к ноябрю они получали больше врачей (88,4 тыс. руб.), журналистов (50,4 тыс. руб.), а также ИТ-специалистов (например, зарплата BI-аналитиков и аналитиков данных составила 114,2 тыс. руб.)», — сообщает РБК со ссылкой на анализ hh.ru и ПЭК. Причиной такого существенного увеличения зарплаты курьеров является дефицит рабочих кадров в сфере доставки.

Согласно данным hh.ru и ПЭК, за период с января по ноябрь текущего года число вакансий для курьеров возросло более чем на 36%, тогда как количество резюме упало на 9%. В связи с этим, для привлечения новых кадров, организации не только предлагают повышенные заработные платы, но и различные дополнительные льготы: гибкий график, выбор рабочих смен и социальные гарантии.

По информации от курьерской службы Dalli, в России зарегистрировано свыше миллиона курьеров, при этом потребность в дополнительных рабочих силах составляет не менее 200 тысяч человек. Директор по персоналу ПЭК Виктория Цой отмечает, что в пиковый сезон, который приходится на период с октября по декабрь, дефицит работников увеличивается в несколько раз.

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Курьеры в России начали получать зарплаты, превышающие доходы врачей, журналистов и даже ИТ-специалистов. За январь—ноябрь текущего года медианная заработная плата курьеров выросла на 15% и составила 115,6 тыс. рублей в месяц, что оказалось выше, чем у врачей (88,4 тыс. руб.) и ИТ-специалистов (114,2 тыс. руб.). «Медианная заработная плата курьеров за январь—ноябрь выросла на 15%, до 115,6 тыс. руб. в месяц — к ноябрю они получали больше врачей (88,4 тыс. руб.), журналистов (50,4 тыс. руб.), а также ИТ-специалистов (например, зарплата BI-аналитиков и аналитиков данных составила 114,2 тыс. руб.)», — сообщает РБК со ссылкой на анализ hh.ru и ПЭК. Причиной такого существенного увеличения зарплаты курьеров является дефицит рабочих кадров в сфере доставки. Согласно данным hh.ru и ПЭК, за период с января по ноябрь текущего года число вакансий для курьеров возросло более чем на 36%, тогда как количество резюме упало на 9%. В связи с этим, для привлечения новых кадров, организации не только предлагают повышенные заработные платы, но и различные дополнительные льготы: гибкий график, выбор рабочих смен и социальные гарантии. По информации от курьерской службы Dalli, в России зарегистрировано свыше миллиона курьеров, при этом потребность в дополнительных рабочих силах составляет не менее 200 тысяч человек. Директор по персоналу ПЭК Виктория Цой отмечает, что в пиковый сезон, который приходится на период с октября по декабрь, дефицит работников увеличивается в несколько раз.
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© Служба новостей «URA.RU»
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