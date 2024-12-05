Детям челябинских участников СВО окажут бесплатную психологическую помощь

В детской поликлинике №8 имени Невского Челябинска стартовала программа психологической помощи для детей, чьи родители погибли на СВО. Инициатором проекта стал главврач учреждения Антон Рыжий. Он сообщил URA.RU, что в период горевания ребенку необходимо проработать свои переживания, находясь в спокойной и безопасной атмосфере.
«Потеря родителя — это одно из самых трудных переживаний, с которым может столкнуться ребенок. В этот период крайне важно создать безопасное и доверительное пространство, где ребенок сможет выразить свои чувства и эмоции», — подчеркнул Антон Рыжий.
По словам главврача, поддержка будет организована не только через индивидуальные консультации, но и с помощью групповых занятий, а также арт-терапии. Эти методы помогут детям адаптироваться к новой реальности, обрести уверенность, сохраняя память о потерянных близких.
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