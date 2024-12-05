05 декабря 2024

Детям челябинских участников СВО окажут бесплатную психологическую помощь

© Служба новостей «URA.RU»
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Инициатором программы помощи детям бойцов СВО стал главврач Антон Рыжий
Инициатором программы помощи детям бойцов СВО стал главврач Антон Рыжий Фото:

В детской поликлинике №8 имени Невского Челябинска стартовала программа психологической помощи для детей, чьи родители погибли на СВО. Инициатором проекта стал главврач учреждения Антон Рыжий. Он сообщил URA.RU, что в период горевания ребенку необходимо проработать свои переживания, находясь в спокойной и безопасной атмосфере.

«Потеря родителя — это одно из самых трудных переживаний, с которым может столкнуться ребенок. В этот период крайне важно создать безопасное и доверительное пространство, где ребенок сможет выразить свои чувства и эмоции», — подчеркнул Антон Рыжий.

По словам главврача, поддержка будет организована не только через индивидуальные консультации, но и с помощью групповых занятий, а также арт-терапии. Эти методы помогут детям адаптироваться к новой реальности, обрести уверенность, сохраняя память о потерянных близких.

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В детской поликлинике №8 имени Невского Челябинска стартовала программа психологической помощи для детей, чьи родители погибли на СВО. Инициатором проекта стал главврач учреждения Антон Рыжий. Он сообщил URA.RU, что в период горевания ребенку необходимо проработать свои переживания, находясь в спокойной и безопасной атмосфере. «Потеря родителя — это одно из самых трудных переживаний, с которым может столкнуться ребенок. В этот период крайне важно создать безопасное и доверительное пространство, где ребенок сможет выразить свои чувства и эмоции», — подчеркнул Антон Рыжий. По словам главврача, поддержка будет организована не только через индивидуальные консультации, но и с помощью групповых занятий, а также арт-терапии. Эти методы помогут детям адаптироваться к новой реальности, обрести уверенность, сохраняя память о потерянных близких.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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