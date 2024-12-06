Стало известно, кому теперь принадлежит «Балтика»

«Балтика» перешла во владение компании «ВГ Инвест»
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Владельцем «Балтики» стала компания «ВГ Инвест»
Владельцем «Балтики» стала компания «ВГ Инвест» Фото:

Одна из крупнейших пивоваренных компаний в России «Балтика» теперь находится под контролем «ВГ Инвест». Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), где указано, что 98,65% долей компании были переданы новому владельцу.

«Пивоваренной компания „Балтика“ перешла в собственность „ВГ Инвест“ после продажи активов датской Carlsberg Group... 98,65% долей российской компании перешли „ВГ Инвест“, генеральным директором которой является вице-президент „Балтики“ Егор Гусельников.», — пишет ТАСС со ссылкой на ЕГРЮЛ. Остальные 1,35% приобрела компания «Хоппи Юнион».

Ранее датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group объявила о завершении соглашения по продаже своих долей в компании «Балтика» руководству российской фирмы. В контексте данной транзакции «Балтика» передала Carlsberg Group все свои акции в Carlsberg Azerbaijan и Carlsberg Kazakhstan.

Корпорация Carlsberg объявила о своем намерении продать бизнес в России в конце марта 2022 года. В рамках этого решения компания прекратила все инвестиционные проекты и экспортные поставки в РФ, а также остановила производство, продажи и маркетинговые мероприятия под маркой Carlsberg. В июле 2023 года был издан указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому доля иностранных акционеров в пивоваренной компании «Балтика» переходила во временное управление Росимущества. В декабре 2024 года активы «Балтики», находившиеся в собственности Carlsberg, были освобождены от временного управления Росимущества.

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Одна из крупнейших пивоваренных компаний в России «Балтика» теперь находится под контролем «ВГ Инвест». Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), где указано, что 98,65% долей компании были переданы новому владельцу. «Пивоваренной компания „Балтика“ перешла в собственность „ВГ Инвест“ после продажи активов датской Carlsberg Group... 98,65% долей российской компании перешли „ВГ Инвест“, генеральным директором которой является вице-президент „Балтики“ Егор Гусельников.», — пишет ТАСС со ссылкой на ЕГРЮЛ. Остальные 1,35% приобрела компания «Хоппи Юнион». Ранее датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group объявила о завершении соглашения по продаже своих долей в компании «Балтика» руководству российской фирмы. В контексте данной транзакции «Балтика» передала Carlsberg Group все свои акции в Carlsberg Azerbaijan и Carlsberg Kazakhstan. Корпорация Carlsberg объявила о своем намерении продать бизнес в России в конце марта 2022 года. В рамках этого решения компания прекратила все инвестиционные проекты и экспортные поставки в РФ, а также остановила производство, продажи и маркетинговые мероприятия под маркой Carlsberg. В июле 2023 года был издан указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому доля иностранных акционеров в пивоваренной компании «Балтика» переходила во временное управление Росимущества. В декабре 2024 года активы «Балтики», находившиеся в собственности Carlsberg, были освобождены от временного управления Росимущества.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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