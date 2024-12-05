05 декабря 2024

В Тюмени ждут с визитом зампреда правительства РФ Чернышенко

© Служба новостей «URA.RU»
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Зампред осмотрит две стратегические локации
Зампред осмотрит две стратегические локации Фото:

В Тюмень 6 декабря с рабочим визитом приедет заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Приезд зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко ожидается 6 декабря. Он осмотрит две стратегические локации», — рассказали в правительстве.

По данным источников URA.RU, Чернышенко появится на открытии катка на улице Народной. Также его ждут на презентации нового корпуса ТюмГУ.

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В Тюмень 6 декабря с рабочим визитом приедет заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщили в правительстве региона. «Приезд зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко ожидается 6 декабря. Он осмотрит две стратегические локации», — рассказали в правительстве. По данным источников URA.RU, Чернышенко появится на открытии катка на улице Народной. Также его ждут на презентации нового корпуса ТюмГУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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