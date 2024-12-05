В Тюмени ждут с визитом зампреда правительства РФ Чернышенко

Зампред осмотрит две стратегические локации
В Тюмень 6 декабря с рабочим визитом приедет заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщили в правительстве региона.
«Приезд зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко ожидается 6 декабря. Он осмотрит две стратегические локации», — рассказали в правительстве.
По данным источников URA.RU, Чернышенко появится на открытии катка на улице Народной. Также его ждут на презентации нового корпуса ТюмГУ.
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