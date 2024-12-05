05 декабря 2024

В Свердловской области сбытом наркотиков стали заниматься дети и пенсионеры

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Репетиция парада Победы. Екатеринбург, пенсионер, сумка, опора, пожилой, береза, палка
В руки полиции попадают наркосбытчики от 12 до 65 лет Фото:

Среди сбытчиков наркотиков в Свердловской области в уходящем году были пенсионеры, а также дети. Такую статистику в ходе пресс-конференции в ТАСС привела врио замначальника отдела регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России майор полиции Анастасия Сафронова.

«Задержаны были и несовершеннолетние за незаконный оборот наркотиков, и в возрасте до 60-65. Есть такие случаи», — заявила Сафронова. При этом, по ее словам, есть и примеры задержания наркосбытчиков в возрасте 12 лет. Эти подростки оказываются жертвами пропаганды дилеров. Однако основной возраст остается неизменным — от 20 до 35 лет.

Ранее Сафронова отметила, что в 2024 году было выявлено 6629 наркопреступлений, что на 36% больше уровня прошлого года. При этом 70% из них связаны с незаконным сбытом.

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Среди сбытчиков наркотиков в Свердловской области в уходящем году были пенсионеры, а также дети. Такую статистику в ходе пресс-конференции в ТАСС привела врио замначальника отдела регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России майор полиции Анастасия Сафронова. «Задержаны были и несовершеннолетние за незаконный оборот наркотиков, и в возрасте до 60-65. Есть такие случаи», — заявила Сафронова. При этом, по ее словам, есть и примеры задержания наркосбытчиков в возрасте 12 лет. Эти подростки оказываются жертвами пропаганды дилеров. Однако основной возраст остается неизменным — от 20 до 35 лет. Ранее Сафронова отметила, что в 2024 году было выявлено 6629 наркопреступлений, что на 36% больше уровня прошлого года. При этом 70% из них связаны с незаконным сбытом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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