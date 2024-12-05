В Свердловской области сбытом наркотиков стали заниматься дети и пенсионеры

06 декабря 2024 в 14:04 Размер текста - 17 +

В руки полиции попадают наркосбытчики от 12 до 65 лет Фото: Илья Московец © URA.RU Среди сбытчиков наркотиков в Свердловской области в уходящем году были пенсионеры, а также дети. Такую статистику в ходе пресс-конференции в ТАСС привела врио замначальника отдела регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России майор полиции Анастасия Сафронова. «Задержаны были и несовершеннолетние за незаконный оборот наркотиков, и в возрасте до 60-65. Есть такие случаи», — заявила Сафронова. При этом, по ее словам, есть и примеры задержания наркосбытчиков в возрасте 12 лет. Эти подростки оказываются жертвами пропаганды дилеров. Однако основной возраст остается неизменным — от 20 до 35 лет. Ранее Сафронова отметила, что в 2024 году было выявлено 6629 наркопреступлений, что на 36% больше уровня прошлого года. При этом 70% из них связаны с незаконным сбытом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Среди сбытчиков наркотиков в Свердловской области в уходящем году были пенсионеры, а также дети. Такую статистику в ходе пресс-конференции в ТАСС привела врио замначальника отдела регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России майор полиции Анастасия Сафронова. «Задержаны были и несовершеннолетние за незаконный оборот наркотиков, и в возрасте до 60-65. Есть такие случаи», — заявила Сафронова. При этом, по ее словам, есть и примеры задержания наркосбытчиков в возрасте 12 лет. Эти подростки оказываются жертвами пропаганды дилеров. Однако основной возраст остается неизменным — от 20 до 35 лет. Ранее Сафронова отметила, что в 2024 году было выявлено 6629 наркопреступлений, что на 36% больше уровня прошлого года. При этом 70% из них связаны с незаконным сбытом.