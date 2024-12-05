05 декабря 2024

В Свердловской области резко выросло число наркобарыг

В Свердловской области число преступлений с наркотиками выросло на 36%
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В нынешнем году было выявлено более 6,5 тысяч наркопреступлений Фото:

В Свердловской области выросло число наркосбытчиков. В 2024 году из 6,5 тысяч преступлений в этой области незаконный оборот запрещенных веществ составил 70%. Об этом в ходе пресс-конференций, прошедшей в ТАСС, рассказала врио замначальника отдела областного управления по обороту наркотиков Анастасия Сафронова.

«За 11 месяцев текущего года на территории Свердловской области выявлено 6629 наркопреступлений, что на 36% больше аналогичного периода прошлого года. 70% преступлений связаны со сбытом наркотиков», — заявила Сафронова.

По ее словам, в 2024 году было изъято более 180 кг запрещенных веществ, что на 40 кг больше аналогичного периода. И выросло число преступлений, по которым были установлены фигуранты, — 4280. В 2023 году эта цифра составляла 2565.

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В Свердловской области выросло число наркосбытчиков. В 2024 году из 6,5 тысяч преступлений в этой области незаконный оборот запрещенных веществ составил 70%. Об этом в ходе пресс-конференций, прошедшей в ТАСС, рассказала врио замначальника отдела областного управления по обороту наркотиков Анастасия Сафронова. «За 11 месяцев текущего года на территории Свердловской области выявлено 6629 наркопреступлений, что на 36% больше аналогичного периода прошлого года. 70% преступлений связаны со сбытом наркотиков», — заявила Сафронова. По ее словам, в 2024 году было изъято более 180 кг запрещенных веществ, что на 40 кг больше аналогичного периода. И выросло число преступлений, по которым были установлены фигуранты, — 4280. В 2023 году эта цифра составляла 2565.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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