Газпромбанк заявил, что платежи за российский газ проходят только через него

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В пресс-службе Газпромбанка заявили, что он остается единственным уполномоченным для приема платежей за российский газ
В пресс-службе Газпромбанка заявили, что он остается единственным уполномоченным для приема платежей за российский газ Фото:

В пресс-службе Газпромбанка уточнили, что этот банк продолжает оставаться единственным, через который возможно совершать платежи за поставку российского природного газа иностранным закупщикам. Ранее на официальном сайте правовых актов был опубликован указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому в России отменили обязательное проведение платежей через Газпромбанк при закупке газа. 

«Газпромбанк остается единственным уполномоченным банком в соответствии с изменениями в Указ Президента о расчетах за газ в рублях», — говорится в пресс-релизе пресс-службы банка. Там приведена цитата из указа президента РФ, который подтверждает заявление пресс-службы.

Из этого документа также следует, что Газпромбанк больше не содействует закупщикам в конвертации иностранной валюты в рубли при расчетах за газ. В случае, если оплата не поступила на рублевый счет средств Газпромбанка в рублях, то обязательства покупателя не считаются исполненными.

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В пресс-службе Газпромбанка уточнили, что этот банк продолжает оставаться единственным, через который возможно совершать платежи за поставку российского природного газа иностранным закупщикам. Ранее на официальном сайте правовых актов был опубликован указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому в России отменили обязательное проведение платежей через Газпромбанк при закупке газа.  «Газпромбанк остается единственным уполномоченным банком в соответствии с изменениями в Указ Президента о расчетах за газ в рублях», — говорится в пресс-релизе пресс-службы банка. Там приведена цитата из указа президента РФ, который подтверждает заявление пресс-службы. Из этого документа также следует, что Газпромбанк больше не содействует закупщикам в конвертации иностранной валюты в рубли при расчетах за газ. В случае, если оплата не поступила на рублевый счет средств Газпромбанка в рублях, то обязательства покупателя не считаются исполненными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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