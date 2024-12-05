В Тюмени загорелся бар Сергея Жукова

Пожар в баре удалось быстро ликвидировать
В Тюмени загорелся бар «Руки вверх», принадлежащий певцу Сергею Жукову. Об этом сообщили в региональном МЧС. Здание располагается напротив филармонии, на улице Челюскинцев.
«Возгорание произошло в трехэтажном здании по улице Челюскинцев, 40. Пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.
В тушении было задействовано семь единиц техники и 20 человек личного состава. Площадь горения составляла 10 квадратных метров.
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