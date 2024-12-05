05 декабря 2024

В Тюмени загорелся бар Сергея Жукова

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Пожар в баре удалось быстро ликвидировать
Пожар в баре удалось быстро ликвидировать Фото:

В Тюмени загорелся бар «Руки вверх», принадлежащий певцу Сергею Жукову. Об этом сообщили в региональном МЧС. Здание располагается напротив филармонии, на улице Челюскинцев. 

«Возгорание произошло в трехэтажном здании по улице Челюскинцев, 40. Пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

В тушении было задействовано семь единиц техники и 20 человек личного состава. Площадь горения составляла 10 квадратных метров.

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В Тюмени загорелся бар «Руки вверх», принадлежащий певцу Сергею Жукову. Об этом сообщили в региональном МЧС. Здание располагается напротив филармонии, на улице Челюскинцев.  «Возгорание произошло в трехэтажном здании по улице Челюскинцев, 40. Пострадавших нет», — рассказали в ведомстве. В тушении было задействовано семь единиц техники и 20 человек личного состава. Площадь горения составляла 10 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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