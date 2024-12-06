Err: Эстония использует Украину как испытательный полигон для своих ракет

Эстонская компания Frankenburg Technologies в 2025 году начнет испытания своих новых зенитных ракет на Украине. Об этом сообщил генеральный директор компании Кусти Сальм.
«Эстонская компания оборонной промышленности Frankenburg Technologies в следующем году начнет испытания разработанных ею зенитных ракет на территории Украины», — пишет эстонское издание Err со ссылкой на Сальма. Уже достигнута договоренность о проведении испытаний, а технология компании вызвала значительный интерес.
На начальном этапе Frankenburg планирует производить несколько десятков ракет в неделю, а к третьему кварталу компания намерена увеличить объем производства до нескольких сотен единиц еженедельно. Зенитная ракета Mark 1, разработанная компанией, должна будет эффективно справляться с иранскими дронами-камикадзе типа Shahed.
Эстонская компания занимается разработкой доступных по цене ракет, предназначенных для уничтожения дронов. Данные ракеты оснащены искусственным интеллектом, который обеспечивает точное поражение целей.
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