Err: Эстония использует Украину как испытательный полигон для своих ракет

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Эстония планирует испытывать новые зенитные ракеты на территории Украины (фото из архива)
Эстония планирует испытывать новые зенитные ракеты на территории Украины (фото из архива) Фото:

Эстонская компания Frankenburg Technologies в 2025 году начнет испытания своих новых зенитных ракет на Украине. Об этом сообщил генеральный директор компании Кусти Сальм.

«Эстонская компания оборонной промышленности Frankenburg Technologies в следующем году начнет испытания разработанных ею зенитных ракет на территории Украины», — пишет эстонское издание Err со ссылкой на Сальма. Уже достигнута договоренность о проведении испытаний, а технология компании вызвала значительный интерес.

На начальном этапе Frankenburg планирует производить несколько десятков ракет в неделю, а к третьему кварталу компания намерена увеличить объем производства до нескольких сотен единиц еженедельно. Зенитная ракета Mark 1, разработанная компанией, должна будет эффективно справляться с иранскими дронами-камикадзе типа Shahed.

Эстонская компания занимается разработкой доступных по цене ракет, предназначенных для уничтожения дронов. Данные ракеты оснащены искусственным интеллектом, который обеспечивает точное поражение целей.

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Эстонская компания Frankenburg Technologies в 2025 году начнет испытания своих новых зенитных ракет на Украине. Об этом сообщил генеральный директор компании Кусти Сальм. «Эстонская компания оборонной промышленности Frankenburg Technologies в следующем году начнет испытания разработанных ею зенитных ракет на территории Украины», — пишет эстонское издание Err со ссылкой на Сальма. Уже достигнута договоренность о проведении испытаний, а технология компании вызвала значительный интерес. На начальном этапе Frankenburg планирует производить несколько десятков ракет в неделю, а к третьему кварталу компания намерена увеличить объем производства до нескольких сотен единиц еженедельно. Зенитная ракета Mark 1, разработанная компанией, должна будет эффективно справляться с иранскими дронами-камикадзе типа Shahed. Эстонская компания занимается разработкой доступных по цене ракет, предназначенных для уничтожения дронов. Данные ракеты оснащены искусственным интеллектом, который обеспечивает точное поражение целей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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