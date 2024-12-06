Песков рассказал, появится ли Орешник в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о возможном размещении системы «Орешник» на территории Белоруссии. Он заявил, что этот вопрос будет решаться только президентами.
«Решение о размещении „Орешника“ будут принимать президенты. Это взаимные обязательства с точки зрения обеспечения безопасности. И, собственно, это, наверное, наивысшая степень союзничества», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. Он отметил, что такие решения принимает президент, руководствуясь национальными соображениями.
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