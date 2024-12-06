Песков рассказал, появится ли Орешник в Белоруссии

Песков: решение о размещении «Орешника» в Белоруссии будут принимать президенты
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Решение о размещении «Орешника» в Белоруссии зависит только от президентов, заявимл Песков
Решение о размещении «Орешника» в Белоруссии зависит только от президентов, заявимл Песков Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о возможном размещении системы «Орешник» на территории Белоруссии. Он заявил, что этот вопрос будет решаться только президентами.

«Решение о размещении „Орешника“ будут принимать президенты. Это взаимные обязательства с точки зрения обеспечения безопасности. И, собственно, это, наверное, наивысшая степень союзничества», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. Он отметил, что такие решения принимает президент, руководствуясь национальными соображениями. 

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о возможном размещении системы «Орешник» на территории Белоруссии. Он заявил, что этот вопрос будет решаться только президентами. «Решение о размещении „Орешника“ будут принимать президенты. Это взаимные обязательства с точки зрения обеспечения безопасности. И, собственно, это, наверное, наивысшая степень союзничества», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. Он отметил, что такие решения принимает президент, руководствуясь национальными соображениями. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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