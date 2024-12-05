На арене будут тренироваться будущие хоккеисты
В Тюмени состоялось открытие катка «Рубиновец» на улице Народной. Первыми на лед вышли губернатор Александр Моор и зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.
«На лед вышли юные хоккеисты. Шайбу между ними разыграли губернатор и зампред Чернышенко», — сообщает корреспондент.
Они также оставили свои автографы на форме хоккейного клуба «Рубин». На базе комплекса будут тренироваться будущие хоккеисты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!