05 декабря 2024

В Тюмени открыли ледовую арену «Рубиновец». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На арене будут тренироваться будущие хоккеисты
На арене будут тренироваться будущие хоккеисты Фото:

В Тюмени состоялось открытие катка «Рубиновец» на улице Народной. Первыми на лед вышли губернатор Александр Моор и зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.

«На лед вышли юные хоккеисты. Шайбу между ними разыграли губернатор и зампред Чернышенко», — сообщает корреспондент.

Они также оставили свои автографы на форме хоккейного клуба «Рубин». На базе комплекса будут тренироваться будущие хоккеисты.

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В Тюмени состоялось открытие катка «Рубиновец» на улице Народной. Первыми на лед вышли губернатор Александр Моор и зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «На лед вышли юные хоккеисты. Шайбу между ними разыграли губернатор и зампред Чернышенко», — сообщает корреспондент. Они также оставили свои автографы на форме хоккейного клуба «Рубин». На базе комплекса будут тренироваться будущие хоккеисты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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