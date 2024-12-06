Forbes: Россия способна обернуть зимнюю фазу СВО в свою пользу

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Россия готовит наступление на северо-восток Украины, заявил Forbes
Россия готовит наступление на северо-восток Украины, заявил Forbes Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Зимой ВС РФ могут начать наступление на северо-востоке Украины и обернуть ситуацию в свою пользу. О том, чем это обернется для стран конфликта, сообщил Forbes.

«Российские спецподразделения, как сообщается, уничтожили [военные понтонные] мосты около Тимоновичей и Карповичей в Черниговской области, недалеко от границы Украины с Россией и Беларусью. <...> Эти атаки могут быть сигналом нового российского наступления на северо-восток Украины», — сообщил американский журнал.

В материале издания отмечается, что «исход зимней фазы СВО зависит от скорости обеих сторон создавать понтонные мосты», так как строительство моста через реку является одной из наиболее сложных операций в военной тактике. В Forbes отметили, что в этом ВСУ уступают ВС РФ. 

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Зимой ВС РФ могут начать наступление на северо-востоке Украины и обернуть ситуацию в свою пользу. О том, чем это обернется для стран конфликта, сообщил Forbes. «Российские спецподразделения, как сообщается, уничтожили [военные понтонные] мосты около Тимоновичей и Карповичей в Черниговской области, недалеко от границы Украины с Россией и Беларусью. <...> Эти атаки могут быть сигналом нового российского наступления на северо-восток Украины», — сообщил американский журнал. В материале издания отмечается, что «исход зимней фазы СВО зависит от скорости обеих сторон создавать понтонные мосты», так как строительство моста через реку является одной из наиболее сложных операций в военной тактике. В Forbes отметили, что в этом ВСУ уступают ВС РФ. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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