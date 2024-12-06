В Краснодарском крае восьмиклассник с ножом напал на одноклассников

В Краснодарском крае в поселке Российском восьмиклассник напал с ножом на двух школьников. Об этом рассказала мать одной из учениц.
«Дочь говорит, что их закрыли в классе и они теперь пишут контрольную. Хотели поехать ее забрать — она говорит, что класс закрыт. Мальчик, который напал, с ее класса», — рассказала telegram-каналу «Осторожно, новости» мать одной из учениц. В результате инцидента двое детей были ранены, а у третьего выбит зуб.
Медицинские работники и сотрудники Росгвардии находятся на месте происшествия. После совершения нападения школьник был арестован полицией, сообщают очевидцы.
Обновлено в 19:40 по мск: по сообщению Роскомнадзора, предположительно конфликт возник на бытовой почве.
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