В Краснодарском крае восьмиклассник с ножом напал на одноклассников

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На месте происшествия работает Росгвардия
На месте происшествия работает Росгвардия Фото:

В Краснодарском крае в поселке Российском восьмиклассник напал с ножом на двух школьников. Об этом рассказала мать одной из учениц.

«Дочь говорит, что их закрыли в классе и они теперь пишут контрольную. Хотели поехать ее забрать — она говорит, что класс закрыт. Мальчик, который напал, с ее класса», — рассказала telegram-каналу «Осторожно, новости» мать одной из учениц. В результате инцидента двое детей были ранены, а у третьего выбит зуб.

Медицинские работники и сотрудники Росгвардии находятся на месте происшествия. После совершения нападения школьник был арестован полицией, сообщают очевидцы.

Обновлено в 19:40 по мск: по сообщению Роскомнадзора, предположительно конфликт возник на бытовой почве. 

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В Краснодарском крае в поселке Российском восьмиклассник напал с ножом на двух школьников. Об этом рассказала мать одной из учениц. «Дочь говорит, что их закрыли в классе и они теперь пишут контрольную. Хотели поехать ее забрать — она говорит, что класс закрыт. Мальчик, который напал, с ее класса», — рассказала telegram-каналу «Осторожно, новости» мать одной из учениц. В результате инцидента двое детей были ранены, а у третьего выбит зуб. Медицинские работники и сотрудники Росгвардии находятся на месте происшествия. После совершения нападения школьник был арестован полицией, сообщают очевидцы. Обновлено в 19:40 по мск: по сообщению Роскомнадзора, предположительно конфликт возник на бытовой почве. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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