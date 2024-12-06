06 декабря 2024

Всех пострадавших во время конфликта в Краснодаре детей выписали из больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Конфликт между детьми произошел в школе №94 города Краснодара в поселке Российский
Конфликт между детьми произошел в школе №94 города Краснодара в поселке Российский Фото:

Все дети, пострадавшие в результате конфликта в школе №94 в Краснодаре, были выписаны из больницы и теперь находятся на амбулаторном лечении. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Вечером в пятницу в филиале школы №94 в результате конфликта три подростка получили ножевые ранения. Всего пострадали пять человек, трое из них были госпитализированы, у двух — легкие травмы», — сообщают РИА Новости со ссылкой на оперштаб.

По данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, госпитализированы были четверо ребят. Всем пострадавшим детям врачи оказали необходимую медицинскую помощь и выписали домой на амбулаторное лечение. 

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Следственные органы рассматривают версии халатности и хулиганства. Причины и обстоятельства произошедшего изучаются.

Ранее URA.RU сообщало о случившемся в краснодарской школе конфликте между учащимися, который закончился поножовщиной. На группу ребят напал восьмиклассник.

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Все дети, пострадавшие в результате конфликта в школе №94 в Краснодаре, были выписаны из больницы и теперь находятся на амбулаторном лечении. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. «Вечером в пятницу в филиале школы №94 в результате конфликта три подростка получили ножевые ранения. Всего пострадали пять человек, трое из них были госпитализированы, у двух — легкие травмы», — сообщают РИА Новости со ссылкой на оперштаб. По данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, госпитализированы были четверо ребят. Всем пострадавшим детям врачи оказали необходимую медицинскую помощь и выписали домой на амбулаторное лечение.  По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Следственные органы рассматривают версии халатности и хулиганства. Причины и обстоятельства произошедшего изучаются. Ранее URA.RU сообщало о случившемся в краснодарской школе конфликте между учащимися, который закончился поножовщиной. На группу ребят напал восьмиклассник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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