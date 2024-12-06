Всех пострадавших во время конфликта в Краснодаре детей выписали из больницы

Все дети, пострадавшие в результате конфликта в школе №94 в Краснодаре, были выписаны из больницы и теперь находятся на амбулаторном лечении. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«Вечером в пятницу в филиале школы №94 в результате конфликта три подростка получили ножевые ранения. Всего пострадали пять человек, трое из них были госпитализированы, у двух — легкие травмы», — сообщают РИА Новости со ссылкой на оперштаб.
По данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, госпитализированы были четверо ребят. Всем пострадавшим детям врачи оказали необходимую медицинскую помощь и выписали домой на амбулаторное лечение.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Следственные органы рассматривают версии халатности и хулиганства. Причины и обстоятельства произошедшего изучаются.
Ранее URA.RU сообщало о случившемся в краснодарской школе конфликте между учащимися, который закончился поножовщиной. На группу ребят напал восьмиклассник.
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