Четверых пострадавших от одноклассника школьников госпитализировали в Краснодарском крае

Четыре ребенка, пострадавшие от нападения школьника с ножом в поселке Российский в Краснодаре, госпитализированы. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«Следим за ситуацией в Краснодарском крае. На данный момент четыре ребёнка госпитализированы. К счастью, угрозы для жизни ребят нет. Детям оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Львовой-Беловой.
В поселке Российский в Краснодаре в школе №94 восьмиклассник напал на группу школьников. Напавший подросток задержан. Что известно о конфликте — в материале URA.RU.
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