06 декабря 2024

Четверых пострадавших от одноклассника школьников госпитализировали в Краснодарском крае

Четверых пострадавших школьников в Краснодарском крае госпитализировали
© Служба новостей «URA.RU»
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Угрозы для жизни школьников нет
Угрозы для жизни школьников нет Фото:

Четыре ребенка, пострадавшие от нападения школьника с ножом в поселке Российский в Краснодаре, госпитализированы. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Следим за ситуацией в Краснодарском крае. На данный момент четыре ребёнка госпитализированы. К счастью, угрозы для жизни ребят нет. Детям оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Львовой-Беловой.

В поселке Российский в Краснодаре в школе №94 восьмиклассник напал на группу школьников. Напавший подросток задержан. Что известно о конфликте — в материале URA.RU.

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Четыре ребенка, пострадавшие от нападения школьника с ножом в поселке Российский в Краснодаре, госпитализированы. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. «Следим за ситуацией в Краснодарском крае. На данный момент четыре ребёнка госпитализированы. К счастью, угрозы для жизни ребят нет. Детям оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Львовой-Беловой. В поселке Российский в Краснодаре в школе №94 восьмиклассник напал на группу школьников. Напавший подросток задержан. Что известно о конфликте — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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