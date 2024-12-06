06 декабря 2024

В Могилеве-Подольском прогремели взрывы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В различных регионах Украины звучат сирены
В различных регионах Украины звучат сирены Фото:

В Винницкой области Украины, а также в других регионах страны прозвучали сирены воздушной тревоги после того, как в городе Могилеве-Подольском были зафиксированы взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

«Взрывы произошли в городе Могилеве-Подольском Винницкой области Украины», — передает ТСН. После инцидента в регионе и других частях страны была объявлена воздушная тревога. Подробности происшествия пока не разглашаются. 

В последнее время на Украине участились случаи взрывов и объявления воздушных тревог в различных регионах страны. Так, недавно аналогичный инцидент произошел в Тернополе, где после взрыва также была объявлена воздушная тревога.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Винницкой области Украины, а также в других регионах страны прозвучали сирены воздушной тревоги после того, как в городе Могилеве-Подольском были зафиксированы взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН. «Взрывы произошли в городе Могилеве-Подольском Винницкой области Украины», — передает ТСН. После инцидента в регионе и других частях страны была объявлена воздушная тревога. Подробности происшествия пока не разглашаются.  В последнее время на Украине участились случаи взрывов и объявления воздушных тревог в различных регионах страны. Так, недавно аналогичный инцидент произошел в Тернополе, где после взрыва также была объявлена воздушная тревога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...