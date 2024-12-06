В Могилеве-Подольском прогремели взрывы

В Винницкой области Украины, а также в других регионах страны прозвучали сирены воздушной тревоги после того, как в городе Могилеве-Подольском были зафиксированы взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.
«Взрывы произошли в городе Могилеве-Подольском Винницкой области Украины», — передает ТСН. После инцидента в регионе и других частях страны была объявлена воздушная тревога. Подробности происшествия пока не разглашаются.
В последнее время на Украине участились случаи взрывов и объявления воздушных тревог в различных регионах страны. Так, недавно аналогичный инцидент произошел в Тернополе, где после взрыва также была объявлена воздушная тревога.
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