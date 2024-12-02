В Тернополе прогремели взрывы

В Тернополе, расположенном на западе Украины, произошел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости». В Тернопольской области также была объявлена воздушная тревога.
«В Тернополе было слышно звук взрыва», — сообщило украинское издание. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Тернопольской области воздушная тревога звучит с 1.05 по мск.
Кроме Тернопольской области, воздушная тревога также была объявлена еще в нескольких регионах Украины. Однако в Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черновицкой областях сирены уже перестали действовать.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.