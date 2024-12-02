В Тернополе прогремели взрывы

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В Тернопольской области Украины объявлена воздушная тревога
В Тернопольской области Украины объявлена воздушная тревога Фото:

В Тернополе, расположенном на западе Украины, произошел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости». В Тернопольской области также была объявлена воздушная тревога.

«В Тернополе было слышно звук взрыва», — сообщило украинское издание. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Тернопольской области воздушная тревога звучит с 1.05 по мск.

Кроме Тернопольской области, воздушная тревога также была объявлена еще в нескольких регионах Украины. Однако в Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черновицкой областях сирены уже перестали действовать.

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В Тернополе, расположенном на западе Украины, произошел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости». В Тернопольской области также была объявлена воздушная тревога. «В Тернополе было слышно звук взрыва», — сообщило украинское издание. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, в Тернопольской области воздушная тревога звучит с 1.05 по мск. Кроме Тернопольской области, воздушная тревога также была объявлена еще в нескольких регионах Украины. Однако в Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черновицкой областях сирены уже перестали действовать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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