Врач-реаниматолог назвал первый сигнал инсульта

Потеря чувствительности одной стороны тела является первым сигналом инсульта. Об этом сообщил врач-реаниматолог и основатель компании дистанционных медицинских осмотров «Предрейсовый» Сергей Виноградов. Он добавил, что к симптомам инсульта также относятся перекос лица и нарушение движений, вплоть до судорог и потери сознания.
«Первые сигналы [инсульта], которые должны вас насторожить, — это потеря чувствительности одной стороны тела, перекос лица (один уголок рта опускается), а также нарушение движений, вплоть до судорог и потери сознания», — заявил Виноградов в беседе с «Газетой.Ru». По его словам, чтобы выявить у человека инсульт, можно слегка уколоть его правую и левую стороны тела, например, распрямленной скрепкой. В случае, если одна из сторон не реагирует, то это явный признак патологического процесса, отметил доктор.
Виноградов также акцентировал внимание на важности профилактики заболеваний мозга. Он подчеркнул, что высокое артериальное давление и атеросклероз играют значительную роль в развитии таких состояний, поскольку они ухудшают эластичность и проходимость сосудов, что может привести к их разрыву или закупорке. Врач призывает активно заниматься профилактикой, включая здоровое питание, физическую активность и умение справляться со стрессом.
Ранее профессор биомедицинских наук Джастин Стеббинг заявил, что кофе способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, диабета второго типа, заболеваний печени, а также некоторых форм рака и нейродегенеративных заболеваний. По его словам, особый эффект наблюдается у тех, кто выпивает 4–5 чашек напитка в день, передает MK.RU.
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