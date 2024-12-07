Shot: экс-супруг блогера Лерчек накопил почти миллионный долг

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд продлил Артему Чекалину и его экс-супруге домашний арест
Суд продлил Артему Чекалину и его экс-супруге домашний арест Фото:

Экс-супруг блогера Лерчик Артем Чекалин должен налоговой 734 тысячи рублей. В настоящее время он находится под домашним арестом, и его счета в компании закрыты Федеральной налоговой службой (ФНС).

«Артем Чекалин задолжал российской налоговой. Блогер не заплатил ФНС 734 тысячи рублей», — передает telegram-канал Shot. Несмотря на сложности, он продолжает вести свою деятельность. Одна из четырех компаний, которой он владеет, «БИ ФИТ» занималась продажей тренировок и косметики. Ее ежегодная выручка достигала трех миллиардов рублей, но после развода выручка упала до 808 миллионов. Кроме того, доли в компании также разделились: теперь Чекалину и его бывшей супруге принадлежит по 37,5% акций.

Ранее столичный суд продлил Чекалиным домашний арест, который был у них до 26 ноября. Согласно судебному постановлению, экс-супругам запрещены любые контакты с другими участниками процесса, использование мобильной связи и интернета, кроме случаев обращения за медицинской помощью или общения с адвокатами. Им запрещено покидать место проживания без разрешения следователя, передает РАПСИ. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-супруг блогера Лерчик Артем Чекалин должен налоговой 734 тысячи рублей. В настоящее время он находится под домашним арестом, и его счета в компании закрыты Федеральной налоговой службой (ФНС). «Артем Чекалин задолжал российской налоговой. Блогер не заплатил ФНС 734 тысячи рублей», — передает telegram-канал Shot. Несмотря на сложности, он продолжает вести свою деятельность. Одна из четырех компаний, которой он владеет, «БИ ФИТ» занималась продажей тренировок и косметики. Ее ежегодная выручка достигала трех миллиардов рублей, но после развода выручка упала до 808 миллионов. Кроме того, доли в компании также разделились: теперь Чекалину и его бывшей супруге принадлежит по 37,5% акций. Ранее столичный суд продлил Чекалиным домашний арест, который был у них до 26 ноября. Согласно судебному постановлению, экс-супругам запрещены любые контакты с другими участниками процесса, использование мобильной связи и интернета, кроме случаев обращения за медицинской помощью или общения с адвокатами. Им запрещено покидать место проживания без разрешения следователя, передает РАПСИ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...