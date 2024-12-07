Shot: экс-супруг блогера Лерчек накопил почти миллионный долг

Экс-супруг блогера Лерчик Артем Чекалин должен налоговой 734 тысячи рублей. В настоящее время он находится под домашним арестом, и его счета в компании закрыты Федеральной налоговой службой (ФНС).
«Артем Чекалин задолжал российской налоговой. Блогер не заплатил ФНС 734 тысячи рублей», — передает telegram-канал Shot. Несмотря на сложности, он продолжает вести свою деятельность. Одна из четырех компаний, которой он владеет, «БИ ФИТ» занималась продажей тренировок и косметики. Ее ежегодная выручка достигала трех миллиардов рублей, но после развода выручка упала до 808 миллионов. Кроме того, доли в компании также разделились: теперь Чекалину и его бывшей супруге принадлежит по 37,5% акций.
Ранее столичный суд продлил Чекалиным домашний арест, который был у них до 26 ноября. Согласно судебному постановлению, экс-супругам запрещены любые контакты с другими участниками процесса, использование мобильной связи и интернета, кроме случаев обращения за медицинской помощью или общения с адвокатами. Им запрещено покидать место проживания без разрешения следователя, передает РАПСИ.
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