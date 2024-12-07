Политолог нашел общее у Трампа и Жириновского

Новоизбранный президент США Дональд Трамп, подобно покойному лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому не верит в конспирологические взгляды. Такое мнение выразил политолог Станислав Бышок.
«Дональд Трамп же как таковой, на мой взгляд, сам по себе не имеет устойчивых конспирологических взглядов. В этом смысле он ближе к покойному Владимиру Жириновскому», — заявил Бышок. Его слова приводит «Лента.ру». Помимо прочего, политолог также привел в пример лидера группы «Коррозия металла» Сергея «Паука» Троицкого, который также сомневался в существовании «теории заговора».
Дополнительно, эксперт подчеркнул, что хотя эти персонажи и склонны к выдумкам, называть их лжецами было бы некорректно. Их можно сравнить со школьными выдумщиками, которые умело используют свою склонность к фантазиям для извлечения реальной выгоды.
Ранее главред RT Маргарита Симоньян в интервью «Ведомостям» заявила, что Трамп похож Жириновского. В чем именно они схожи, она не уточнила. Журналистка назвала американскую политическую систему иллюзией демократии. По ее словам, Республиканская и Демократическая партии не отличаются друг от друга.
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