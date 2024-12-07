Политолог нашел общее у Трампа и Жириновского

Политолог Бышок: Трамп, как и Жириновский, не верит в теорию заговора
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Политолог Бышок сравнил Трампа с Жириновским и Троицким
Политолог Бышок сравнил Трампа с Жириновским и Троицким Фото:

Новоизбранный президент США Дональд Трамп, подобно покойному лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому не верит в конспирологические взгляды. Такое мнение выразил политолог Станислав Бышок.

«Дональд Трамп же как таковой, на мой взгляд, сам по себе не имеет устойчивых конспирологических взглядов. В этом смысле он ближе к покойному Владимиру Жириновскому», — заявил Бышок. Его слова приводит «Лента.ру». Помимо прочего, политолог также привел в пример лидера группы «Коррозия металла» Сергея «Паука» Троицкого, который также сомневался в существовании «теории заговора».

Дополнительно, эксперт подчеркнул, что хотя эти персонажи и склонны к выдумкам, называть их лжецами было бы некорректно. Их можно сравнить со школьными выдумщиками, которые умело используют свою склонность к фантазиям для извлечения реальной выгоды.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян в интервью «Ведомостям» заявила, что Трамп похож Жириновского. В чем именно они схожи, она не уточнила. Журналистка назвала американскую политическую систему иллюзией демократии. По ее словам, Республиканская и Демократическая партии не отличаются друг от друга.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп, подобно покойному лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому не верит в конспирологические взгляды. Такое мнение выразил политолог Станислав Бышок. «Дональд Трамп же как таковой, на мой взгляд, сам по себе не имеет устойчивых конспирологических взглядов. В этом смысле он ближе к покойному Владимиру Жириновскому», — заявил Бышок. Его слова приводит «Лента.ру». Помимо прочего, политолог также привел в пример лидера группы «Коррозия металла» Сергея «Паука» Троицкого, который также сомневался в существовании «теории заговора». Дополнительно, эксперт подчеркнул, что хотя эти персонажи и склонны к выдумкам, называть их лжецами было бы некорректно. Их можно сравнить со школьными выдумщиками, которые умело используют свою склонность к фантазиям для извлечения реальной выгоды. Ранее главред RT Маргарита Симоньян в интервью «Ведомостям» заявила, что Трамп похож Жириновского. В чем именно они схожи, она не уточнила. Журналистка назвала американскую политическую систему иллюзией демократии. По ее словам, Республиканская и Демократическая партии не отличаются друг от друга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...