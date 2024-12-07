Сотрудников роддома в Приморье подозревают в продаже младенцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бастрыкин поручил провести проверку в роддоме Приморского края по факту торговли младенцами
Бастрыкин поручил провести проверку в роддоме Приморского края по факту торговли младенцами Фото:

Сотрудников роддома в Приморском крае ожидает проверка после обвинений в незаконной продаже новорожденных. Об этом сообщили в Следственном комитете. Проверку поручил провести глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Глава ведомства поручил провести проверку по фактам возможных противоправных действий сотрудников одного из роддомов в Приморском крае», — передает telegram-канал СК. Это решение было принято после того как в эфире программы на федеральном канале прозвучала история женщины, утверждающей, что ее ребенка незаконно отдали в другую семью 12 лет назад.

В ходе программы также упоминалось, что случаи с возможной продажей младенцев в этом роддоме могут быть не единичными. Ожидается, что результаты проверки будут представлены для дальнейшего рассмотрения и принятия мер.

Ранее в Оренбурге был задержан 21-летний подозреваемый в торговле младенцами. Уточняется, что он предпринял попытку продажи ребёнка 2023 года рождения за 1,5 млн рублей, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудников роддома в Приморском крае ожидает проверка после обвинений в незаконной продаже новорожденных. Об этом сообщили в Следственном комитете. Проверку поручил провести глава ведомства Александр Бастрыкин. «Глава ведомства поручил провести проверку по фактам возможных противоправных действий сотрудников одного из роддомов в Приморском крае », — передает telegram-канал СК. Это решение было принято после того как в эфире программы на федеральном канале прозвучала история женщины, утверждающей, что ее ребенка незаконно отдали в другую семью 12 лет назад. В ходе программы также упоминалось, что случаи с возможной продажей младенцев в этом роддоме могут быть не единичными. Ожидается, что результаты проверки будут представлены для дальнейшего рассмотрения и принятия мер. Ранее в Оренбурге был задержан 21-летний подозреваемый в торговле младенцами. Уточняется, что он предпринял попытку продажи ребёнка 2023 года рождения за 1,5 млн рублей, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...