Сотрудников роддома в Приморье подозревают в продаже младенцев

Сотрудников роддома в Приморском крае ожидает проверка после обвинений в незаконной продаже новорожденных. Об этом сообщили в Следственном комитете. Проверку поручил провести глава ведомства Александр Бастрыкин.
«Глава ведомства поручил провести проверку по фактам возможных противоправных действий сотрудников одного из роддомов в Приморском крае», — передает telegram-канал СК. Это решение было принято после того как в эфире программы на федеральном канале прозвучала история женщины, утверждающей, что ее ребенка незаконно отдали в другую семью 12 лет назад.
В ходе программы также упоминалось, что случаи с возможной продажей младенцев в этом роддоме могут быть не единичными. Ожидается, что результаты проверки будут представлены для дальнейшего рассмотрения и принятия мер.
Ранее в Оренбурге был задержан 21-летний подозреваемый в торговле младенцами. Уточняется, что он предпринял попытку продажи ребёнка 2023 года рождения за 1,5 млн рублей, передает RT.
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