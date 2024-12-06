06 декабря 2024

Свердловчане скупают китайские машины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автосалон EXEED. Екатеринбург, иномарка, автомобиль, китайский автопром, новый автомобиль, новая машина
Самая популярная марка стала Geely Фото:

В Свердловской области спрос на новые китайские автомобили вырос на 27,8 процента. Средняя цена такой машины в регионе составила 2,9 миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Авто».

«Спрос на новые китайские автомобили в Свердловской области вырос на 27,8 процента, а предложение — на 84 процента. Средняя цена такой машины в регионе составила 2 910 000 рублей», — говорится в релизе. По количеству предложений в октябре 2024 года в регионе лидировала марка Geely с долей 28,3 процента.

Самой популярной маркой у свердловчан стала Geely с показателем спроса 19,2 процента. На втором месте находится Changan с долей 16,1 процента. Замыкает тройку лидеров HAVAL, получивший 15,9 процента от общего спроса.

Ранее URA.RU рассказало, что через таможню Екатеринбурга стали в четыре раза чаще, по сравнению с прошлым годом, возить автомобили из Китая. Это связано с ограничениями на торговлю с партнерами из стран Европы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области спрос на новые китайские автомобили вырос на 27,8 процента. Средняя цена такой машины в регионе составила 2,9 миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Авто». «Спрос на новые китайские автомобили в Свердловской области вырос на 27,8 процента, а предложение — на 84 процента. Средняя цена такой машины в регионе составила 2 910 000 рублей», — говорится в релизе. По количеству предложений в октябре 2024 года в регионе лидировала марка Geely с долей 28,3 процента. Самой популярной маркой у свердловчан стала Geely с показателем спроса 19,2 процента. На втором месте находится Changan с долей 16,1 процента. Замыкает тройку лидеров HAVAL, получивший 15,9 процента от общего спроса. Ранее URA.RU рассказало, что через таможню Екатеринбурга стали в четыре раза чаще, по сравнению с прошлым годом, возить автомобили из Китая. Это связано с ограничениями на торговлю с партнерами из стран Европы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...