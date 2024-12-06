Свердловчане скупают китайские машины

07 декабря 2024 в 13:22 Размер текста - 17 +

Самая популярная марка стала Geely Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области спрос на новые китайские автомобили вырос на 27,8 процента. Средняя цена такой машины в регионе составила 2,9 миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Авто». «Спрос на новые китайские автомобили в Свердловской области вырос на 27,8 процента, а предложение — на 84 процента. Средняя цена такой машины в регионе составила 2 910 000 рублей», — говорится в релизе. По количеству предложений в октябре 2024 года в регионе лидировала марка Geely с долей 28,3 процента. Самой популярной маркой у свердловчан стала Geely с показателем спроса 19,2 процента. На втором месте находится Changan с долей 16,1 процента. Замыкает тройку лидеров HAVAL, получивший 15,9 процента от общего спроса. Ранее URA.RU рассказало, что через таможню Екатеринбурга стали в четыре раза чаще, по сравнению с прошлым годом, возить автомобили из Китая. Это связано с ограничениями на торговлю с партнерами из стран Европы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области спрос на новые китайские автомобили вырос на 27,8 процента. Средняя цена такой машины в регионе составила 2,9 миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Авто». «Спрос на новые китайские автомобили в Свердловской области вырос на 27,8 процента, а предложение — на 84 процента. Средняя цена такой машины в регионе составила 2 910 000 рублей», — говорится в релизе. По количеству предложений в октябре 2024 года в регионе лидировала марка Geely с долей 28,3 процента. Самой популярной маркой у свердловчан стала Geely с показателем спроса 19,2 процента. На втором месте находится Changan с долей 16,1 процента. Замыкает тройку лидеров HAVAL, получивший 15,9 процента от общего спроса. Ранее URA.RU рассказало, что через таможню Екатеринбурга стали в четыре раза чаще, по сравнению с прошлым годом, возить автомобили из Китая. Это связано с ограничениями на торговлю с партнерами из стран Европы.