25 сентября 2024

Поставки китайских машин в Екатеринбург увеличились в четыре раза. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-показ ИННОПРОМ-2023. Екатеринбург, китайский автомобиль, иннопром 2023, changan
Самыми популярными марками стали Changan, Chery и Geely Фото:

Через таможню Екатеринбурга стали в четыре раза чаще, по сравнению с прошлым годом, возить автомобили из Китая. Это связано с ограничениями на торговлю с партнерами из стран Европы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«Физлица стали в четыре раза чаще ввозить автомобили из Поднебесной через Екатеринбургскую таможню. Сумма таможенных платежей выросла в 3,5 раза и составила более 58 миллионов рублей», — пояснили в ведомстве. Самыми популярными китайскими марками стали Changan, Chery и Geely.

Отмечается, что за последние восемь месяцев уральские таможенники оформили порядка 2,7 тысячи автомобилей из разных стран. Сумма собранного утильсбора превысила в пять раз показатель 2023 года и составила более 170 млн рублей.

Ранее продавцы автозапчастей заявили о дефиците деталей для машин китайских производителей. В основном это коснулось новых моделей и тех, что выпускались малыми партиями несколько лет назад. Это стало причиной повышения стоимости на старые запчасти.

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Через таможню Екатеринбурга стали в четыре раза чаще, по сравнению с прошлым годом, возить автомобили из Китая. Это связано с ограничениями на торговлю с партнерами из стран Европы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Физлица стали в четыре раза чаще ввозить автомобили из Поднебесной через Екатеринбургскую таможню. Сумма таможенных платежей выросла в 3,5 раза и составила более 58 миллионов рублей», — пояснили в ведомстве. Самыми популярными китайскими марками стали Changan, Chery и Geely. Отмечается, что за последние восемь месяцев уральские таможенники оформили порядка 2,7 тысячи автомобилей из разных стран. Сумма собранного утильсбора превысила в пять раз показатель 2023 года и составила более 170 млн рублей. Ранее продавцы автозапчастей заявили о дефиците деталей для машин китайских производителей. В основном это коснулось новых моделей и тех, что выпускались малыми партиями несколько лет назад. Это стало причиной повышения стоимости на старые запчасти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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