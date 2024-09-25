Через таможню Екатеринбурга стали в четыре раза чаще, по сравнению с прошлым годом, возить автомобили из Китая. Это связано с ограничениями на торговлю с партнерами из стран Европы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.
«Физлица стали в четыре раза чаще ввозить автомобили из Поднебесной через Екатеринбургскую таможню. Сумма таможенных платежей выросла в 3,5 раза и составила более 58 миллионов рублей», — пояснили в ведомстве. Самыми популярными китайскими марками стали Changan, Chery и Geely.
Отмечается, что за последние восемь месяцев уральские таможенники оформили порядка 2,7 тысячи автомобилей из разных стран. Сумма собранного утильсбора превысила в пять раз показатель 2023 года и составила более 170 млн рублей.
Ранее продавцы автозапчастей заявили о дефиците деталей для машин китайских производителей. В основном это коснулось новых моделей и тех, что выпускались малыми партиями несколько лет назад. Это стало причиной повышения стоимости на старые запчасти.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!