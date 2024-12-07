Как правильно загадывать желание на Новый год — отвечает экстрасенс

Экстрасенс Черных: желание исполнится, если очень сильно этого захотеть
© Служба новостей «URA.RU»
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Новогоднее желание загадать очень просто : главное — это правильный настрой
Новогоднее желание загадать очень просто : главное — это правильный настрой Фото:

В Новогоднюю ночь, под бой курантов, отмечающие праздник часто загадывают желания. У каждого есть свои способы и ритуалы, которые помогают исполнить любые мечты. Корреспондент URA.RU спросил у экстрасенса и медиума Милы Черной — как правильно загадывать желание на новый год, чтобы оно точно сбылось.  

Нужны ли ритуалы на Новый год

Существует множество способов привлечь удачу и загадать желание под бой курантов так, чтобы оно исполнилось. Одни пишут желание на маленьком листочке и сжигают его над бокалом шампанского, другие — прячут желания в пустую бутылку, а третьи и вовсе накрывают бумажку с желаниями подушкой после новогодних посиделок.

По мнению экстрасенса, ритуалы не помогут исполнить желание. Главное — правильно настроиться на достижение своей мечты в новогоднюю ночь.

«Главное, естественно — позитивный настрой. Не нужны какие-то атрибутики, ритуалы. Все на уровне чувств — когда чувствуешь, то можно привлечь удачу и исполнить желание», — рассказала Мила Черная.

Настроиться на правильный лад помогут веселая компания, вкусные еда и напитки. Погрузившись в новогодний праздник, нужно переключиться на радость и веселье.

Как правильно загадать желание на Новый год

После того, как настроились на позитивный лад, нужно дождаться боя курантов. Затем Мила Черных предлагает представить символ года — Змею. И попросить у нее все, чего хотелось бы достичь в 2025 году.

«Я представлю эту мудрейшую змею, загляну ей в глаза, прочувствую ее энергию, ее вибрации ее духа — у каждого животного есть свой дух. Прочувствую и попрошу дать нам всем мудрости», — поделилась экстрасенс.

Если настроиться на свою мечту, отпустить все переживания и искренне загадать желание — то оно обязательно сбудется. А Новый 2025 год обязательно будет лучше, чем его предшественник.

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В Новогоднюю ночь, под бой курантов, отмечающие праздник часто загадывают желания. У каждого есть свои способы и ритуалы, которые помогают исполнить любые мечты. Корреспондент URA.RU спросил у экстрасенса и медиума Милы Черной — как правильно загадывать желание на новый год, чтобы оно точно сбылось.   Нужны ли ритуалы на Новый год Существует множество способов привлечь удачу и загадать желание под бой курантов так, чтобы оно исполнилось. Одни пишут желание на маленьком листочке и сжигают его над бокалом шампанского, другие — прячут желания в пустую бутылку, а третьи и вовсе накрывают бумажку с желаниями подушкой после новогодних посиделок. По мнению экстрасенса, ритуалы не помогут исполнить желание. Главное — правильно настроиться на достижение своей мечты в новогоднюю ночь. «Главное, естественно — позитивный настрой. Не нужны какие-то атрибутики, ритуалы. Все на уровне чувств — когда чувствуешь, то можно привлечь удачу и исполнить желание», — рассказала Мила Черная. Настроиться на правильный лад помогут веселая компания, вкусные еда и напитки. Погрузившись в новогодний праздник, нужно переключиться на радость и веселье. Как правильно загадать желание на Новый год После того, как настроились на позитивный лад, нужно дождаться боя курантов. Затем Мила Черных предлагает представить символ года — Змею. И попросить у нее все, чего хотелось бы достичь в 2025 году. «Я представлю эту мудрейшую змею, загляну ей в глаза, прочувствую ее энергию, ее вибрации ее духа — у каждого животного есть свой дух. Прочувствую и попрошу дать нам всем мудрости», — поделилась экстрасенс. Если настроиться на свою мечту, отпустить все переживания и искренне загадать желание — то оно обязательно сбудется. А Новый 2025 год обязательно будет лучше, чем его предшественник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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