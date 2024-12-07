Как правильно загадывать желание на Новый год — отвечает экстрасенс

В Новогоднюю ночь, под бой курантов, отмечающие праздник часто загадывают желания. У каждого есть свои способы и ритуалы, которые помогают исполнить любые мечты. Корреспондент URA.RU спросил у экстрасенса и медиума Милы Черной — как правильно загадывать желание на новый год, чтобы оно точно сбылось.
Нужны ли ритуалы на Новый год
Существует множество способов привлечь удачу и загадать желание под бой курантов так, чтобы оно исполнилось. Одни пишут желание на маленьком листочке и сжигают его над бокалом шампанского, другие — прячут желания в пустую бутылку, а третьи и вовсе накрывают бумажку с желаниями подушкой после новогодних посиделок.
По мнению экстрасенса, ритуалы не помогут исполнить желание. Главное — правильно настроиться на достижение своей мечты в новогоднюю ночь.
«Главное, естественно — позитивный настрой. Не нужны какие-то атрибутики, ритуалы. Все на уровне чувств — когда чувствуешь, то можно привлечь удачу и исполнить желание», — рассказала Мила Черная.
Настроиться на правильный лад помогут веселая компания, вкусные еда и напитки. Погрузившись в новогодний праздник, нужно переключиться на радость и веселье.
Как правильно загадать желание на Новый год
После того, как настроились на позитивный лад, нужно дождаться боя курантов. Затем Мила Черных предлагает представить символ года — Змею. И попросить у нее все, чего хотелось бы достичь в 2025 году.
«Я представлю эту мудрейшую змею, загляну ей в глаза, прочувствую ее энергию, ее вибрации ее духа — у каждого животного есть свой дух. Прочувствую и попрошу дать нам всем мудрости», — поделилась экстрасенс.
Если настроиться на свою мечту, отпустить все переживания и искренне загадать желание — то оно обязательно сбудется. А Новый 2025 год обязательно будет лучше, чем его предшественник.
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