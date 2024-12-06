Как встречать год Змеи, чтобы привлечь удачу: советы мастера фэн-шуй

Год Змеи все ближе, и хочется, чтобы он оказался лучше, чем предыдущий. А для этого нужно хорошо его встретить: правильно украсить квартиру, накрыть на стол и нарядиться так, чтобы порадовать хозяйку 2025 года. Астролог и мастер фэн-шуй Ирина Березовская рассказала корреспонденту URA.RU, как приманить удачу в Новый год.
Как встретить Новый год, чтобы пришла удача
По мнению Ирины Березовской, для того, чтобы пригласить удачу на Новый год, достаточно выполнить несколько нехитрых методик. «Первое: обязательно перед встречей Нового года нужно избавиться от хлама. Выбросить ненужные вещи. Пройтись методично по всей квартире, по всем балконам и кладовым. Безжалостно выбросить то, что не нужно, то, что не нравится, то, что сломано», — советует Ирина Березовская.
Затем нужно провести качественную генеральную уборку. Каждый угол квартиры нужно вымыть и навести порядок даже там, куда в течение года рука с тряпкой не дотягивалась. Только если все вокруг станет чисто и красиво — можно рассчитывать на удачу в Новом году. А затем, когда квартира будет готова, можно переходить к самому празднику.
«Естественно, Змея — это самый огненный знак. Причем, который любит красоту, эстетику, искусство. Поэтому все должно быть красиво, ярко и изысканно», — советует астролог. «Самая красивая посуда, самая вкусная еда. Стихия огня — она очень яркая, заметная, искрящаяся весельем. Лучше всего встречать Новый год Змеи, конечно, именно таким образом: со смехом, позитивом, и в большой компании».
Как нарядиться на Новый год
Так как наступающий Новый год пройдет в стихии Огня — то и одежда, и макияж должны быть соответствующие. Ирина Березовская советует подойти к новогоднему костюму ярко, но со вкусом.
«Красные, оранжевые, желтые, золотистые, искрящиеся оттенки должны быть в одежде. Это может быть яркий макияж, красная помада, красный маникюр. Все такое заметное, но в то же время обязательно изысканное и с хорошим вкусом. То есть все должно быть выдержано», — посоветовала мастер фэн-шуй.
Не стоит забывать и о том, что Змея символизирует мудрость. Так что стоит держаться на уровне — заранее придумать классный тост, чтобы праздник проходил не только весело, но и с нотками элегантности и возвышенности.
Как украсить дом на Новый год
Какой Новый год обходится без елки? Правильно — никакой. И здесь главный секрет привлечения удачи заключается в том, куда поставить праздничное украшенное дерево.
«В фэншуй есть такая традиция: если вы поставите елку в определенные места квартиры, то вы активируете позитивную энергию. Самые благоприятные места для елки в этом году — это север и юго-запад. Если поставить елку в одном из этих мест, если у вас позволяет планировка, то новогодняя красавица будет работать именно на привлечении удачи и благополучия», — рассказала Ирина Березовская.
Если вы поставите елку в эти места — лучше сделать ее как можно более яркой: повесить все гирлянды и украшения. Тогда она точно активирует нужный сектор. А вот если вы установили дерево на северо-западе, то лучше, наоборот — ограничиться скромным украшением, чтобы елка не привлекала лишнего внимания.
Главное — не пропустить бой курантов
Когда шумная компания собралась, елка стоит в нужном углу, а стол прогибается от еды — главное, не пропустить, когда начнут бить куранты. Если все сделать правильно, приманить удачу, собрать любимых людей и нарядить елку, то осталось лишь загадать желание — и оно обязательно сбудется.
«Змея — это животное мистическое, абсолютно магическое, поэтому, конечно же, обязательно загадываем желание под бой курантов. При поддержке энергии Змеи оно обязательно сбудется», — заключила Ирина Березовская. — «Деревянная змея — это мудрость, благородство, гуманизм, доброта, привлекательность. Это также творческий большой потенциал, любовь к детям».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.