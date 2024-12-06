06 декабря 2024

Застройщик показал, как будет выглядеть дом на месте бывшего кинотеатра «Звездный» в Кургане. Фото

«Брусника» построит дом-квартал на месте бывшего кинотеатра «Звездный» в Кургане
© Служба новостей «URA.RU»
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Всякое. Курган , жилой дом, окна, брусника, электричество, свет, новостройка
Дом будет построен на месте бывшего кинотеатра (архивное фото) Фото:

Тюменский застройщик «Брусника» рассказал о начале строительства нового проекта на месте бывшего кинотеатра «Звездный» в Кургане. Компания также опубликовала снимки дома-квартала переменной этажности.

«Долгожданный проект появится на пересечении улиц Пролетарская и Карла Маркса напротив ТЦ „Звездный“. Это будет дом-квартал переменной этажности с башней-доминантой. Арка будет открывать для жителей дома выход в благоустроенный сквер с фонтаном», — указано на сайте застройщика.

В компании отметили, что проект предусматривает квартиры с террасами, выходящими во двор или на кровлю, двухуровневые квартиры с гардеробной и мастер-спальней. Двор будет закрыт от машин, а большую его часть займет зелень.

Сообщалось, что строительство жилого комплекса на месте бывшего кинотеатра «Звездный» тормозилось из-за переноса наблюдательного пункта Гидрометцентра. Чтобы данные были верными во время строительства и использования дома, компания вместе с центром по гидрометеорологии и правительством Курганской области решили установить новый пункт на другом месте.

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Тюменский застройщик «Брусника» рассказал о начале строительства нового проекта на месте бывшего кинотеатра «Звездный» в Кургане. Компания также опубликовала снимки дома-квартала переменной этажности. «Долгожданный проект появится на пересечении улиц Пролетарская и Карла Маркса напротив ТЦ „Звездный“. Это будет дом-квартал переменной этажности с башней-доминантой. Арка будет открывать для жителей дома выход в благоустроенный сквер с фонтаном», — указано на сайте застройщика. В компании отметили, что проект предусматривает квартиры с террасами, выходящими во двор или на кровлю, двухуровневые квартиры с гардеробной и мастер-спальней. Двор будет закрыт от машин, а большую его часть займет зелень. Сообщалось, что строительство жилого комплекса на месте бывшего кинотеатра «Звездный» тормозилось из-за переноса наблюдательного пункта Гидрометцентра. Чтобы данные были верными во время строительства и использования дома, компания вместе с центром по гидрометеорологии и правительством Курганской области решили установить новый пункт на другом месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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