Тюменский застройщик «Брусника» рассказал о начале строительства нового проекта на месте бывшего кинотеатра «Звездный» в Кургане. Компания также опубликовала снимки дома-квартала переменной этажности.
«Долгожданный проект появится на пересечении улиц Пролетарская и Карла Маркса напротив ТЦ „Звездный“. Это будет дом-квартал переменной этажности с башней-доминантой. Арка будет открывать для жителей дома выход в благоустроенный сквер с фонтаном», — указано на сайте застройщика.
В компании отметили, что проект предусматривает квартиры с террасами, выходящими во двор или на кровлю, двухуровневые квартиры с гардеробной и мастер-спальней. Двор будет закрыт от машин, а большую его часть займет зелень.
Сообщалось, что строительство жилого комплекса на месте бывшего кинотеатра «Звездный» тормозилось из-за переноса наблюдательного пункта Гидрометцентра. Чтобы данные были верными во время строительства и использования дома, компания вместе с центром по гидрометеорологии и правительством Курганской области решили установить новый пункт на другом месте.
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Тюменский застройщик «Брусника» рассказал о начале строительства нового проекта на месте бывшего кинотеатра «Звездный» в Кургане. Компания также опубликовала снимки дома-квартала переменной этажности. «Долгожданный проект появится на пересечении улиц Пролетарская и Карла Маркса напротив ТЦ „Звездный“. Это будет дом-квартал переменной этажности с башней-доминантой. Арка будет открывать для жителей дома выход в благоустроенный сквер с фонтаном», — указано на сайте застройщика. В компании отметили, что проект предусматривает квартиры с террасами, выходящими во двор или на кровлю, двухуровневые квартиры с гардеробной и мастер-спальней. Двор будет закрыт от машин, а большую его часть займет зелень. Сообщалось, что строительство жилого комплекса на месте бывшего кинотеатра «Звездный» тормозилось из-за переноса наблюдательного пункта Гидрометцентра. Чтобы данные были верными во время строительства и использования дома, компания вместе с центром по гидрометеорологии и правительством Курганской области решили установить новый пункт на другом месте.