Какие кроет в себе таланты актриса Алиса Фрейндлих: лучшие роли и непубличная жизнь

Алиса Фрейндлих (Брунова) — советская и российская актриса театра и кино, певица, народная артистка СССР. Зрителям она известна по роли Людмилы Прокофьевны в фильме «Служебный роман». Сегодня, 8 декабря, ей исполнилось 90 лет. В честь дня рождения актрисы на «Первом канале» покажут документальный фильм «Алиса Фрейндлих. В моей душе покоя нет». О непубличной жизни, лучших ролях и песнях актрисы — в материале URA.RU.
Что рассказал внук Фрейндлих о непубличной жизни актрисы
Режиссер и продюсер Никита Владимиров, внук Фрейндлих, поделился с Metro, какой его знаменитую бабушку знают ближайшие люди. По его словам, она всегда открыта для новых идей и экспериментов в искусстве, однако каждый аспект творческого процесса должен иметь обоснование. Актриса стремится к пониманию каждого слова и жеста.
«Если она во время спектакля делает шаг влево, будьте уверены, она точно знает, для чего он сделан и именно в эту сторону. Она мастер высшей математики в творчестве», — рассказал Владимиров.
Фрейндлих отличается высоким уровнем самосознания. Она всегда сохраняет спокойствие, никогда не поднимает голос и не кричит. Эмоциональные срывы ей не свойственны. Также внук подчеркнул, что его бабушка обладает добротой, неэгоистична, проявляет заботу как к близким, так и к тем, с кем ей приходится сталкиваться каждый день. Владимиров восхищается человечностью актрисы.
Кроме того, звезда экрана является истинным знатоком грибов. С большим увлечением и любовью она занимается их сбором, после чего самостоятельно маринует, солит и готовит из них грибной суп.
Самые известные роли Фрейндлих
«Служебный роман», 1977 год
Режиссер Эльдар Рязанов безоговорочно видел в роли «серой мышки» Калугиной в фильме «Служебный роман» только Фрейндлих. Для этой роли актриса покрасила свои волосы в темный цвет, зализала их и надела массивные очки. Эти преобразования оказались оправданными, так как фильм получил широкое признание. Его посмотрели более 58 миллионов человек. Все создатели картины были награждены Государственной премией СССР. За исполнение роли Калугиной Фрейндлих была признана лучшей актрисой года.
«Д'Артаньян и три мушкетера», 1978 год
В адаптации романа Александра Дюма Фрейндлих была удостоена роли королевы. Вместо того чтобы следовать устоявшимся канонам в изображении исторических личностей, актриса проявила особую внимательность к деталям. Она обратилась к режиссеру с просьбой помочь ей раскрыть суть персонажа.
«Мы с режиссером хотели сделать абсолютно земную женщину, мимо которой ничто не прошло — ни любовь, ни ревность, ни страх, ни торжество победы. Ей свойственны все эмоции и все слабости человеческие», — говорила актриса.
«Сталкер», 1979 год
В киноленте Андрея Тарковского роль жены Сталкера, исполненная Фрейндлих, хоть и не является центральной, тем не менее, привлекает внимание своей выразительностью. Тарковский особо акцентировал важность этого персонажа. Именно ее голос читает за кадром отрывок из Евангелие.
«Когда снималась первая сцена — пробуждение Сталкера, жены и Мартышки, — так долго проверяли все, даже мельчайшие детали, что я и в самом деле уснула в постели, куда нас положили. Все происходило тихо, без окриков, полушепотом, как в операционной: боялись разрушить атмосферу», — рассказала Фрейндлих.
«Жестокий романс», 1984 год
Рязанов сразу определил Брунову для роли Огудаловой. Исполняя образ матери «бесприданницы», Фрейндлих оказывала значительную поддержку Ларисе Гузеевой, исполнительнице главной роли, которая на тот момент только начинала свою карьеру. Фильм «Жестокий романс» получил множество престижных наград и был удостоен главного приза «Золотой павлин» на международном кинофестивале в Дели.
«На Верхней Масловке», 2004 год
В фильме Брунова воплотила образ 87-летней скульптора Анны Борисовны, проводящей свои последние дни в старой мастерской. Хотя фильм вызвал спорные отзывы среди критиков, актерское мастерство актрисы было высоко оценено в профессиональных кругах. Критики отмечали, что Фрейндлих исполнила роль с безупречностью, продемонстрировав мастерство в пластике, мимике и интонации. За свое свою роль Фрейндлих была удостоена второй премии «Ника» за лучшую женскую роль.
Песни в исполнении Фрейндлих
Фрейндлих часто становилась исполнительницей песен в фильмах, где она играла. Так в «Служебном романе актриса пела композиции „В моей душе покоя нет“, „У природы нет плохой погоды.
Исполняла музыкальные композиции Брунова и в спектаклях. Например, «Песня Гелены» из спектакля «Варшавская мелодия», «Посвящение», «Вопросы», «Она угасла» из «Люди и страсти», «Молитва Марты» из «Интервью в Буэнос-Айресе».
Телеканалы покажут фильмы, посвященные юбилею Фрейндлих
Документальную картину «Алиса Фрейндлих. В моей душе покоя нет» покажут на Первом канале 8 декабря в 12:15. Создателями фильма являются режиссеры Андрей Фурманчук и Руслан Трещев. В картине присутствуют уникальные кадры, взятые из архива самой актрисы.
Также в день рождения актрисы телеканал «Россия-Культура» представит зрителям художественный фильм «Анна и Командор» в 15:05. Позже, в 20:25, зрители смогут посмотреть документальный фильм «Люди и страсти Алисы Фрейндлих», который является авторским проектом режиссера Анатолия Малкина. В рамках этой ленты актриса поделится личными историями о своем окружении, о любимом городе, о своих взглядах на религию, о режиссерах, с которыми ей довелось работать, а также о своих достижениях и потерях.
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