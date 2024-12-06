06 декабря 2024

В ДТП с автобусом в Нижневартовске погибли двое людей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автобус унес жизни водителя и пассажира автомобиля Nissan
Автобус унес жизни водителя и пассажира автомобиля Nissan Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на улице Интернациональной столкнулись автомобили Nissan, «ВАЗ» и автобус «ПАЗ». В результате ДТП погибли водитель и пассажир иномарки, еще одна ее пассажирка доставлена в больницу. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по ХМАО.

«В Нижневартовске произошло ДТП с летальным исходом. 7 декабря 2024 года около 20:55 на улице Интернациональная, в городе Нижневартовск, произошло столкновение трех транспортных средств: Nissan, „ВАЗ“ и „ПАЗ“, в результате которого водитель и пассажир Nissan скончались на месте, пассажирка этого же автомобиля доставлена в медицинское учреждение», — написано в telegram-канале ведомства.

Сейчас на месте происшествия проводится проверка. Силовики устанавливают все обстоятельства ДТП.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) на улице Интернациональной столкнулись автомобили Nissan, «ВАЗ» и автобус «ПАЗ». В результате ДТП погибли водитель и пассажир иномарки, еще одна ее пассажирка доставлена в больницу. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по ХМАО. «В Нижневартовске произошло ДТП с летальным исходом. 7 декабря 2024 года около 20:55 на улице Интернациональная, в городе Нижневартовск, произошло столкновение трех транспортных средств: Nissan, „ВАЗ“ и „ПАЗ“, в результате которого водитель и пассажир Nissan скончались на месте, пассажирка этого же автомобиля доставлена в медицинское учреждение», — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас на месте происшествия проводится проверка. Силовики устанавливают все обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...