В Нижневартовске (ХМАО) на улице Интернациональной столкнулись автомобили Nissan, «ВАЗ» и автобус «ПАЗ». В результате ДТП погибли водитель и пассажир иномарки, еще одна ее пассажирка доставлена в больницу. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по ХМАО.
«В Нижневартовске произошло ДТП с летальным исходом. 7 декабря 2024 года около 20:55 на улице Интернациональная, в городе Нижневартовск, произошло столкновение трех транспортных средств: Nissan, „ВАЗ“ и „ПАЗ“, в результате которого водитель и пассажир Nissan скончались на месте, пассажирка этого же автомобиля доставлена в медицинское учреждение», — написано в telegram-канале ведомства.
Сейчас на месте происшествия проводится проверка. Силовики устанавливают все обстоятельства ДТП.
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