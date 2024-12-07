Международный день художника: где в Кургане можно научиться рисовать

В Кургане работают школы и студии для желающих научиться рисовать

08 декабря 2024 в 11:56 Размер текста - 17 +

В Кургане для детей и взрослых работают школы и студии, где учат рисовать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Международный день художника празднуется 8 декабря. Этот праздник еще не получил статус официального, но уже стал популярным в России и за рубежом, а его задача — привлечение к искусству как можно большего количества людей. Где в Кургане взрослые и дети могут научиться рисовать — в подборке URA.RU. История праздника Этот праздник провозгласила Международная ассоциация «Искусство народов мира», учредителем которой в 1988 году стал выдающийся деятель искусства Николай Корнилов. Он открывал галереи, организовывал выставки и помогал молодым начинающим художникам. Изначально Международный день художника рассматривался как узкопрофильный праздник, но со временем он превратился в крупное общественное событие. Что можно подарить художнику в этот день Праздник является прекрасной возможностью преподнести подарки не только профессионалам своего дела, но и всем любителям живописи. Художникам можно подарить: Планшет для акварели;

Этюдник;

Краски;

Книги по анатомии, ботанике или зоологии;

Литература и курсы по обучению рисованию;

Книги и альбомы с репродукциями работ известных художников. Где в Кургане можно научиться рисовать «АртЛаб» Адрес: Ленина, 5. Работает ежедневно с 11:00 до 21:00. «Счастье» Адрес: Куйбышева, 57. Работает ежедневно с 09:00 до 21:00. «Бери и твори» Адрес: Ленина, 50. Работает ежедневно с 09:00 до 21:00. Детская школа искусств Адрес: Советская, 160. Работает с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Международный день художника празднуется 8 декабря. Этот праздник еще не получил статус официального, но уже стал популярным в России и за рубежом, а его задача — привлечение к искусству как можно большего количества людей. Где в Кургане взрослые и дети могут научиться рисовать — в подборке URA.RU. Этот праздник провозгласила Международная ассоциация «Искусство народов мира», учредителем которой в 1988 году стал выдающийся деятель искусства Николай Корнилов. Он открывал галереи, организовывал выставки и помогал молодым начинающим художникам. Изначально Международный день художника рассматривался как узкопрофильный праздник, но со временем он превратился в крупное общественное событие. Праздник является прекрасной возможностью преподнести подарки не только профессионалам своего дела, но и всем любителям живописи. Художникам можно подарить: Адрес: Ленина, 5. Работает ежедневно с 11:00 до 21:00. Адрес: Куйбышева, 57. Работает ежедневно с 09:00 до 21:00. Адрес: Ленина, 50. Работает ежедневно с 09:00 до 21:00. Адрес: Советская, 160. Работает с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00.