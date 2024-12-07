Международный день художника: где в Кургане можно научиться рисовать

Международный день художника празднуется 8 декабря. Этот праздник еще не получил статус официального, но уже стал популярным в России и за рубежом, а его задача — привлечение к искусству как можно большего количества людей. Где в Кургане взрослые и дети могут научиться рисовать — в подборке URA.RU.
История праздника
Этот праздник провозгласила Международная ассоциация «Искусство народов мира», учредителем которой в 1988 году стал выдающийся деятель искусства Николай Корнилов. Он открывал галереи, организовывал выставки и помогал молодым начинающим художникам. Изначально Международный день художника рассматривался как узкопрофильный праздник, но со временем он превратился в крупное общественное событие.
Что можно подарить художнику в этот день
Праздник является прекрасной возможностью преподнести подарки не только профессионалам своего дела, но и всем любителям живописи. Художникам можно подарить:
- Планшет для акварели;
- Этюдник;
- Краски;
- Книги по анатомии, ботанике или зоологии;
- Литература и курсы по обучению рисованию;
- Книги и альбомы с репродукциями работ известных художников.
Где в Кургане можно научиться рисовать
«АртЛаб»
Адрес: Ленина, 5. Работает ежедневно с 11:00 до 21:00.
«Счастье»
Адрес: Куйбышева, 57. Работает ежедневно с 09:00 до 21:00.
«Бери и твори»
Адрес: Ленина, 50. Работает ежедневно с 09:00 до 21:00.
Детская школа искусств
Адрес: Советская, 160. Работает с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!