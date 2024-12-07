07 декабря 2024

Международный день художника: где в Кургане можно научиться рисовать

В Кургане работают школы и студии для желающих научиться рисовать
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Деревня Чебаки. Макушинский район. Курган, рисование, рисунок, карандаш
В Кургане для детей и взрослых работают школы и студии, где учат рисовать Фото:

Международный день художника празднуется 8 декабря. Этот праздник еще не получил статус официального, но уже стал популярным в России и за рубежом, а его задача — привлечение к искусству как можно большего количества людей. Где в Кургане взрослые и дети могут научиться рисовать — в подборке URA.RU.

История праздника

Этот праздник провозгласила Международная ассоциация «Искусство народов мира», учредителем которой в 1988 году стал выдающийся деятель искусства Николай Корнилов. Он открывал галереи, организовывал выставки и помогал молодым начинающим художникам. Изначально Международный день художника рассматривался как узкопрофильный праздник, но со временем он превратился в крупное общественное событие.

Что можно подарить художнику в этот день

Праздник является прекрасной возможностью преподнести подарки не только профессионалам своего дела, но и всем любителям живописи. Художникам можно подарить:

  • Планшет для акварели;
  • Этюдник;
  • Краски;
  • Книги по анатомии, ботанике или зоологии;
  • Литература и курсы по обучению рисованию;
  • Книги и альбомы с репродукциями работ известных художников.

Где в Кургане можно научиться рисовать

«АртЛаб»

Адрес: Ленина, 5. Работает ежедневно с 11:00 до 21:00.

«Счастье»

Адрес: Куйбышева, 57. Работает ежедневно с 09:00 до 21:00.

«Бери и твори»

Адрес: Ленина, 50. Работает ежедневно с 09:00 до 21:00.

Детская школа искусств

Адрес: Советская, 160. Работает с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00.

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Международный день художника празднуется 8 декабря. Этот праздник еще не получил статус официального, но уже стал популярным в России и за рубежом, а его задача — привлечение к искусству как можно большего количества людей. Где в Кургане взрослые и дети могут научиться рисовать — в подборке URA.RU. Этот праздник провозгласила Международная ассоциация «Искусство народов мира», учредителем которой в 1988 году стал выдающийся деятель искусства Николай Корнилов. Он открывал галереи, организовывал выставки и помогал молодым начинающим художникам. Изначально Международный день художника рассматривался как узкопрофильный праздник, но со временем он превратился в крупное общественное событие. Праздник является прекрасной возможностью преподнести подарки не только профессионалам своего дела, но и всем любителям живописи. Художникам можно подарить: Адрес: Ленина, 5. Работает ежедневно с 11:00 до 21:00. Адрес: Куйбышева, 57. Работает ежедневно с 09:00 до 21:00. Адрес: Ленина, 50. Работает ежедневно с 09:00 до 21:00. Адрес: Советская, 160. Работает с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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