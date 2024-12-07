07 декабря 2024

В Курганской области погиб подросток, на автомобиле врезавшись в лошадь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, лошадь, конь
Авто с подростками влетело в лошадь Фото:

В Каргапольском округе Курганской области ночью 8 декабря 16-летний подросток погиб, врезавшись в лошадь на автомобиле. Также в аварии пострадал 14-летний пассажир. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«По предварительной информации, ночью 8 декабря 16-летний подросток, управляя автомобилем ВАЗ 2199, на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган — Усть-Миасское наехал на лошадь. В результате ДТП несовершеннолетний скончался на месте от полученных травм», — сообщили на сайте ведомства.

В ДТП также пострадал пассажир 2006 года рождения. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства и причины аварии устанавливаются. Полицейские напомнили, что родители должны знать, где находится их ребенок, контролировать его времяпровождение и регулярно проводить беседы о соблюдении правил дорожного движения.

ДТП произошло ночью 8 декабря
ДТП произошло ночью 8 декабря
Фото:

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В Каргапольском округе Курганской области ночью 8 декабря 16-летний подросток погиб, врезавшись в лошадь на автомобиле. Также в аварии пострадал 14-летний пассажир. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «По предварительной информации, ночью 8 декабря 16-летний подросток, управляя автомобилем ВАЗ 2199, на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган — Усть-Миасское наехал на лошадь. В результате ДТП несовершеннолетний скончался на месте от полученных травм», — сообщили на сайте ведомства. В ДТП также пострадал пассажир 2006 года рождения. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства и причины аварии устанавливаются. Полицейские напомнили, что родители должны знать, где находится их ребенок, контролировать его времяпровождение и регулярно проводить беседы о соблюдении правил дорожного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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