Курганец застрелил лосиху и двух лосят

08 декабря 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

Полицейские изъяли ружье у мужчины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курганской области 57-летний мужчина застрелил лосиху и двух лосят. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. «Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили стреляную гильзу от охотничьего оружия. Владельцем оружия оказался 57-летний мужчина, который пояснил, что убил лосиху и двух лосят сеголетков», — сообщили в telegram-канале ведомства. Материальный ущерб составил 240 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Незаконная охота». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на пять лет. Автомобиль, оружие и части туши животных изъяли полицейские. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области 57-летний мужчина застрелил лосиху и двух лосят. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. «Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили стреляную гильзу от охотничьего оружия. Владельцем оружия оказался 57-летний мужчина, который пояснил, что убил лосиху и двух лосят сеголетков», — сообщили в telegram-канале ведомства. Материальный ущерб составил 240 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Незаконная охота». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на пять лет. Автомобиль, оружие и части туши животных изъяли полицейские. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.