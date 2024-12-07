07 декабря 2024

Курганец застрелил лосиху и двух лосят

© Служба новостей «URA.RU»
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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, ружье, бойня
Полицейские изъяли ружье у мужчины Фото:

В Курганской области 57-летний мужчина застрелил лосиху и двух лосят. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

«Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили стреляную гильзу от охотничьего оружия. Владельцем оружия оказался 57-летний мужчина, который пояснил, что убил лосиху и двух лосят сеголетков», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Материальный ущерб составил 240 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Незаконная охота». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на пять лет. Автомобиль, оружие и части туши животных изъяли полицейские. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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В Курганской области 57-летний мужчина застрелил лосиху и двух лосят. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. «Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили стреляную гильзу от охотничьего оружия. Владельцем оружия оказался 57-летний мужчина, который пояснил, что убил лосиху и двух лосят сеголетков», — сообщили в telegram-канале ведомства. Материальный ущерб составил 240 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Незаконная охота». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на пять лет. Автомобиль, оружие и части туши животных изъяли полицейские. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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