Курганец застрелил лосиху и двух лосят

В Курганской области 57-летний мужчина застрелил лосиху и двух лосят. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
«Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили стреляную гильзу от охотничьего оружия. Владельцем оружия оказался 57-летний мужчина, который пояснил, что убил лосиху и двух лосят сеголетков», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Материальный ущерб составил 240 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Незаконная охота». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на пять лет. Автомобиль, оружие и части туши животных изъяли полицейские. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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