Полковник ВС США Уилкерсон: Пентагон сохранил связь с РФ, несмотря на запрет Байдена

Глава Пентагона Ллойд Остин остается единственным американским чиновником, поддерживающим связи с Россией после того, как президент США Джо Байден наложил запрет на всякого рода контакты с российскими представителями. Об этом сообщил полковник в отставке ВС США Лоуренс Уилкерсон.
«Существует распоряжение администрации Байдена, что никто не общается с Россией. Единственное исключение, которое мне удалось обнаружить и которое важно, — это министр обороны Ллойд Остин», — заявил Уилкерсон. Его слова приводит РИА Новости. Экс-полковник отметил, что у Остина есть канал связи с российскими представителями. По его словам, диалог через данный канал осуществляется периодически и может применяться в экстренных случаях.
Ранее Остин выразил мнение, что будущей администрации президента США Дональда Трампа «необходимо» сделать выбор в пользу противостояния Москве. Он указал, что отказ от таких действий может привести к «хаосу» в стране, передает «Национальная служба новостей».
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