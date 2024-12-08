Полковник ВС США Уилкерсон: Пентагон сохранил связь с РФ, несмотря на запрет Байдена

Экс-военный США Уилкерсон: Остин — единственный, у кого есть канал связи с РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ллойд Остин продолжает поддерживать связь с РФ по специальному каналу
Ллойд Остин продолжает поддерживать связь с РФ по специальному каналу Фото:

Глава Пентагона Ллойд Остин остается единственным американским чиновником, поддерживающим связи с Россией после того, как президент США Джо Байден наложил запрет на всякого рода контакты с российскими представителями. Об этом сообщил полковник в отставке ВС США Лоуренс Уилкерсон.

«Существует распоряжение администрации Байдена, что никто не общается с Россией. Единственное исключение, которое мне удалось обнаружить и которое важно, — это министр обороны Ллойд Остин», — заявил Уилкерсон. Его слова приводит РИА Новости. Экс-полковник отметил, что у Остина есть канал связи с российскими представителями. По его словам, диалог через данный канал осуществляется периодически и может применяться в экстренных случаях.

Ранее Остин выразил мнение, что будущей администрации президента США Дональда Трампа «необходимо» сделать выбор в пользу противостояния Москве. Он указал, что отказ от таких действий может привести к «хаосу» в стране, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Пентагона Ллойд Остин остается единственным американским чиновником, поддерживающим связи с Россией после того, как президент США Джо Байден наложил запрет на всякого рода контакты с российскими представителями. Об этом сообщил полковник в отставке ВС США Лоуренс Уилкерсон. «Существует распоряжение администрации Байдена, что никто не общается с Россией. Единственное исключение, которое мне удалось обнаружить и которое важно, — это министр обороны Ллойд Остин», — заявил Уилкерсон. Его слова приводит РИА Новости. Экс-полковник отметил, что у Остина есть канал связи с российскими представителями. По его словам, диалог через данный канал осуществляется периодически и может применяться в экстренных случаях. Ранее Остин выразил мнение, что будущей администрации президента США Дональда Трампа «необходимо» сделать выбор в пользу противостояния Москве. Он указал, что отказ от таких действий может привести к «хаосу» в стране, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...