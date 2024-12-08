Слуцкий заявил, что Россия выступает против раздела Сирии

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Пресс-конференция Председателя ЛДПР Леонида Слуцкого в качестве кандидата на пост Президента РФ в пресс-центре Интерфакса. 13 марта 2024. Москва, слуцкий леонид, лдпр
Слуцкий заявил, что Россия против деления Сирии после смены власти Фото:
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В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Россия хочет, чтобы территориальная целостность Сирии сохранилась. Также Москва выступает за мирную передачу власти. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«По-прежнему выступаем за территориальную целостность Сирии, инклюзивный внутригосударственный диалог и демократические процедуры передачи власти мирным путем», — заявил Слуцкий. Его слова приводит РИА Новости. Он напомнил, что премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали обещал, что власть будет передана оппозиции без боя. Однако, по словам Слуцкого, нет никаких гарантий, что это реально так и произойдет.

Ранее в Сирии оппозиция захватила столицу Дамаска. Президент страны Башар Асад покинул страну. Власти готовы передать контроль оппозиции. Что происходит в Сирии — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Россия хочет, чтобы территориальная целостность Сирии сохранилась. Также Москва выступает за мирную передачу власти. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «По-прежнему выступаем за территориальную целостность Сирии, инклюзивный внутригосударственный диалог и демократические процедуры передачи власти мирным путем», — заявил Слуцкий. Его слова приводит РИА Новости. Он напомнил, что премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали обещал, что власть будет передана оппозиции без боя. Однако, по словам Слуцкого, нет никаких гарантий, что это реально так и произойдет. Ранее в Сирии оппозиция захватила столицу Дамаска. Президент страны Башар Асад покинул страну. Власти готовы передать контроль оппозиции. Что происходит в Сирии — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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