Слуцкий заявил, что Россия выступает против раздела Сирии

08 декабря 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

Слуцкий заявил, что Россия против деления Сирии после смены власти Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков Россия хочет, чтобы территориальная целостность Сирии сохранилась. Также Москва выступает за мирную передачу власти. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «По-прежнему выступаем за территориальную целостность Сирии, инклюзивный внутригосударственный диалог и демократические процедуры передачи власти мирным путем», — заявил Слуцкий. Его слова приводит РИА Новости. Он напомнил, что премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали обещал, что власть будет передана оппозиции без боя. Однако, по словам Слуцкого, нет никаких гарантий, что это реально так и произойдет. Ранее в Сирии оппозиция захватила столицу Дамаска. Президент страны Башар Асад покинул страну. Власти готовы передать контроль оппозиции. Что происходит в Сирии — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия хочет, чтобы территориальная целостность Сирии сохранилась. Также Москва выступает за мирную передачу власти. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «По-прежнему выступаем за территориальную целостность Сирии, инклюзивный внутригосударственный диалог и демократические процедуры передачи власти мирным путем», — заявил Слуцкий. Его слова приводит РИА Новости. Он напомнил, что премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали обещал, что власть будет передана оппозиции без боя. Однако, по словам Слуцкого, нет никаких гарантий, что это реально так и произойдет. Ранее в Сирии оппозиция захватила столицу Дамаска. Президент страны Башар Асад покинул страну. Власти готовы передать контроль оппозиции. Что происходит в Сирии — в онлайн-трансляции URA.RU.