Бастрыкин взялся за проблему бродячих собак в городе ХМАО

В Пыть-Яхе (ХМАО) развелись стаи бродячих собак, которые нападают на людей, в том числе и на детей. Жители жалуются, что организация по отлову животных не справляется со своими обязанностями. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данной информации и предоставить доклад.
«В СМИ и социальных сетях сообщается, что в городе Пыть-Яхе ХМАО — Югры обитает большое количество бродячих собак, которые систематически нападают на граждан, в том числе детей. Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о непринятии мер к организации отлова бродячих собак», — сообщается в telegram-канале ведомства.
В ноябре контракт по отлову собак был заключен с благотворительной организацией, но она не имеет денежных средств и техники для отлова агрессивных животных. В региональном управлении СК РФ организована проверка по данной информации.
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