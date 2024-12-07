07 декабря 2024
06 декабря 2024

Бастрыкин взялся за проблему бродячих собак в городе ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин ждет доклад по проблеме бездомных собак в Пыть-Яхе
Бастрыкин ждет доклад по проблеме бездомных собак в Пыть-Яхе Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) развелись стаи бродячих собак, которые нападают на людей, в том числе и на детей. Жители жалуются, что организация по отлову животных не справляется со своими обязанностями. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данной информации и предоставить доклад.

«В СМИ и социальных сетях сообщается, что в городе Пыть-Яхе ХМАО — Югры обитает большое количество бродячих собак, которые систематически нападают на граждан, в том числе детей. Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о непринятии мер к организации отлова бродячих собак», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В ноябре контракт по отлову собак был заключен с благотворительной организацией, но она не имеет денежных средств и техники для отлова агрессивных животных. В региональном управлении СК РФ организована проверка по данной информации.

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В Пыть-Яхе (ХМАО) развелись стаи бродячих собак, которые нападают на людей, в том числе и на детей. Жители жалуются, что организация по отлову животных не справляется со своими обязанностями. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данной информации и предоставить доклад. «В СМИ и социальных сетях сообщается, что в городе Пыть-Яхе ХМАО — Югры обитает большое количество бродячих собак, которые систематически нападают на граждан, в том числе детей. Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о непринятии мер к организации отлова бродячих собак», — сообщается в telegram-канале ведомства. В ноябре контракт по отлову собак был заключен с благотворительной организацией, но она не имеет денежных средств и техники для отлова агрессивных животных. В региональном управлении СК РФ организована проверка по данной информации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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