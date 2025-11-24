В лицее ХМАО вместо звонков на перемену звучит песня Шамана
В Нижневартовске в лицее вместо звонка - песня «Я русский»
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
В Нижневартовске в лицее №1 на переменах вместо стандартных звонков начали звучать музыкальные композиции. Нововведение запущено в рамках федерального проекта «Музыка вместо звонков».
«Прошедшая неделя прошла под звуки двух композиций: группы Любэ — „От Волги до Енисея“ и песни Олега Газманова „Сделан в СССР“. Лицеисты предложили массу музыкальных вариантов для следующей недели», — рассказал директор учреждения Эдмонд Игошин.
На текущей неделе учащимся предложили три варианта: «Я русский» Шамана, «Матушка Россия» в исполнении Надежды Кадышевой и композицию «Россия — чемпионка» из фильма «Большие гонки». Более 60% учеников выбрали песню Шамана.
По словам директора департамента образования ХМАО Оксаны Серебренниковой, проект пока действует только в одном учебном заведении города. «В проекте „Музыка вместо звонков“ принимает участие лицей №1, в других школах для этого нет технической возможности», — пояснила она.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!