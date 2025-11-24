В лицее ХМАО вместо звонков на перемену звучит песня Шамана

В Нижневартовске в лицее вместо звонка - песня «Я русский» Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

В Нижневартовске в лицее №1 на переменах вместо стандартных звонков начали звучать музыкальные композиции. Нововведение запущено в рамках федерального проекта «Музыка вместо звонков».

«Прошедшая неделя прошла под звуки двух композиций: группы Любэ — „От Волги до Енисея“ и песни Олега Газманова „Сделан в СССР“. Лицеисты предложили массу музыкальных вариантов для следующей недели», — рассказал директор учреждения Эдмонд Игошин.

На текущей неделе учащимся предложили три варианта: «Я русский» Шамана, «Матушка Россия» в исполнении Надежды Кадышевой и композицию «Россия — чемпионка» из фильма «Большие гонки». Более 60% учеников выбрали песню Шамана.

Продолжение после рекламы