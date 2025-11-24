В Горводоканале Сургута ответили на претензии жителей о затопленном паркинге в престижном ЖК

В организации подчеркнули, что прорыв трубы не относится к их зоне ответственности Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В затопленном подземном паркинге ЖК «Александрия» в Сургуте за состояние инженерных сетей отвечала управляющая компания. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СГМУП «ГВК».

«Причиной инцидента стали неисправности на внутридомовых инженерных сетях, обязанность их содержания возложена на управляющую компанию. Она была осведомлена о необходимости исправить ситуацию, так как случай подтопления паркинга уже не первый», — заявили в Горводоканале.

В организации подчеркнули, что произошедшее не относится к их зоне ответственности. Однако по просьбе управляющей компании специалисты «ГВК» приступили к откачке воды и завершили работы к вечеру.

Продолжение после рекламы