Курганский губернатор Шумков утвердил новогоднее оформление организаций. Фото

08 декабря 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

Здания должны быть украшены в едином стиле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области утвердил гайд по новогоднему оформлению государственных организаций. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям. Брендбук касается украшения фасадов зданий, окон и прилегающих территорий. «Вадим Шумков объявил о создании гайда для организаций, касающегося оформления окон, фасадов зданий и прилегающих территорий. Основной целью является единство стиля и цветовой гаммы для создания гармоничного и привлекательного пространства», — рассказали источники. Как указано в рекомендациях, новогодние украшения должны быть выполнены в одном стиле и цвете. Есть ограничения на использование ярких цветов. Разрешены только желтые и белые цвета для подсветки гирлянд. Запрещены украшения, быстро теряющие вид, и контрастная синяя подсветка. Всего в единую палитру входят шесть разрешенных цветов. В Кургане в новогоднюю ночь не будет традиционного салюта. Власти решили отказаться от него из-за текущей обстановки в стране и участия курганцев в боевых действиях. Вместо салюта власти Кургана сфокусировались на организации праздника для детей. В брендбуке указаны разрешенные для оформления цвета Источники URA.RU Организациям запретили использовать слишком яркие цвета в оформлении Источники URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Курганской области утвердил гайд по новогоднему оформлению государственных организаций. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям. Брендбук касается украшения фасадов зданий, окон и прилегающих территорий. «Вадим Шумков объявил о создании гайда для организаций, касающегося оформления окон, фасадов зданий и прилегающих территорий. Основной целью является единство стиля и цветовой гаммы для создания гармоничного и привлекательного пространства», — рассказали источники. Как указано в рекомендациях, новогодние украшения должны быть выполнены в одном стиле и цвете. Есть ограничения на использование ярких цветов. Разрешены только желтые и белые цвета для подсветки гирлянд. Запрещены украшения, быстро теряющие вид, и контрастная синяя подсветка. Всего в единую палитру входят шесть разрешенных цветов. В Кургане в новогоднюю ночь не будет традиционного салюта. Власти решили отказаться от него из-за текущей обстановки в стране и участия курганцев в боевых действиях. Вместо салюта власти Кургана сфокусировались на организации праздника для детей.