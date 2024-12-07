07 декабря 2024

Курганский губернатор Шумков утвердил новогоднее оформление организаций. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Иллюминация. Курган, праздник, город курган, новый год, иллюминация, площадь ленина
Здания должны быть украшены в едином стиле Фото:

Губернатор Курганской области утвердил гайд по новогоднему оформлению государственных организаций. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям. Брендбук касается украшения фасадов зданий, окон и прилегающих территорий.

«Вадим Шумков объявил о создании гайда для организаций, касающегося оформления окон, фасадов зданий и прилегающих территорий. Основной целью является единство стиля и цветовой гаммы для создания гармоничного и привлекательного пространства», — рассказали источники.

Как указано в рекомендациях, новогодние украшения должны быть выполнены в одном стиле и цвете. Есть ограничения на использование ярких цветов. Разрешены только желтые и белые цвета для подсветки гирлянд. Запрещены украшения, быстро теряющие вид, и контрастная синяя подсветка. Всего в единую палитру входят шесть разрешенных цветов.

В Кургане в новогоднюю ночь не будет традиционного салюта. Власти решили отказаться от него из-за текущей обстановки в стране и участия курганцев в боевых действиях. Вместо салюта власти Кургана сфокусировались на организации праздника для детей.

В брендбуке указаны разрешенные для оформления цвета
В брендбуке указаны разрешенные для оформления цвета
Организациям запретили использовать слишком яркие цвета в оформлении
Организациям запретили использовать слишком яркие цвета в оформлении

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Губернатор Курганской области утвердил гайд по новогоднему оформлению государственных организаций. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям. Брендбук касается украшения фасадов зданий, окон и прилегающих территорий. «Вадим Шумков объявил о создании гайда для организаций, касающегося оформления окон, фасадов зданий и прилегающих территорий. Основной целью является единство стиля и цветовой гаммы для создания гармоничного и привлекательного пространства», — рассказали источники. Как указано в рекомендациях, новогодние украшения должны быть выполнены в одном стиле и цвете. Есть ограничения на использование ярких цветов. Разрешены только желтые и белые цвета для подсветки гирлянд. Запрещены украшения, быстро теряющие вид, и контрастная синяя подсветка. Всего в единую палитру входят шесть разрешенных цветов. В Кургане в новогоднюю ночь не будет традиционного салюта. Власти решили отказаться от него из-за текущей обстановки в стране и участия курганцев в боевых действиях. Вместо салюта власти Кургана сфокусировались на организации праздника для детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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