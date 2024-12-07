Губернатор Курганской области утвердил гайд по новогоднему оформлению государственных организаций. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям. Брендбук касается украшения фасадов зданий, окон и прилегающих территорий.
«Вадим Шумков объявил о создании гайда для организаций, касающегося оформления окон, фасадов зданий и прилегающих территорий. Основной целью является единство стиля и цветовой гаммы для создания гармоничного и привлекательного пространства», — рассказали источники.
Как указано в рекомендациях, новогодние украшения должны быть выполнены в одном стиле и цвете. Есть ограничения на использование ярких цветов. Разрешены только желтые и белые цвета для подсветки гирлянд. Запрещены украшения, быстро теряющие вид, и контрастная синяя подсветка. Всего в единую палитру входят шесть разрешенных цветов.
В Кургане в новогоднюю ночь не будет традиционного салюта. Власти решили отказаться от него из-за текущей обстановки в стране и участия курганцев в боевых действиях. Вместо салюта власти Кургана сфокусировались на организации праздника для детей.
В брендбуке указаны разрешенные для оформления цвета
Источники URA.RU
Организациям запретили использовать слишком яркие цвета в оформлении
Источники URA.RU
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Губернатор Курганской области утвердил гайд по новогоднему оформлению государственных организаций. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к властям. Брендбук касается украшения фасадов зданий, окон и прилегающих территорий. «Вадим Шумков объявил о создании гайда для организаций, касающегося оформления окон, фасадов зданий и прилегающих территорий. Основной целью является единство стиля и цветовой гаммы для создания гармоничного и привлекательного пространства», — рассказали источники. Как указано в рекомендациях, новогодние украшения должны быть выполнены в одном стиле и цвете. Есть ограничения на использование ярких цветов. Разрешены только желтые и белые цвета для подсветки гирлянд. Запрещены украшения, быстро теряющие вид, и контрастная синяя подсветка. Всего в единую палитру входят шесть разрешенных цветов. В Кургане в новогоднюю ночь не будет традиционного салюта. Власти решили отказаться от него из-за текущей обстановки в стране и участия курганцев в боевых действиях. Вместо салюта власти Кургана сфокусировались на организации праздника для детей.