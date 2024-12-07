07 декабря 2024

Глава Кургана Науменко проверил Шуховский полигон

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Заседание городской думы. Курган, науменко антон
Антон Науменко выезжал на полигон для контроля обстановки Фото:

Временно исполняющий полномочия главы Кургана Антон Науменко проверил состояние Шуховского полигона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Во время объезда Антон Науменко заехал на Шуховский полигон для контроля обстановки. На данный момент ситуация стабилизирована. Службы работают, продолжается пересыпка полигона», — сообщили в telegram-канале мэрии. Глава города также осмотрел территории в Зайково, Левашово и СНП «Западное».

В Кургане третий месяц продолжает гореть Шуховский полигон. Пожар засняли с помощью спутника, а ситуацию на контроль взяла прокуратура Курганской области.

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Временно исполняющий полномочия главы Кургана Антон Науменко проверил состояние Шуховского полигона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «Во время объезда Антон Науменко заехал на Шуховский полигон для контроля обстановки. На данный момент ситуация стабилизирована. Службы работают, продолжается пересыпка полигона», — сообщили в telegram-канале мэрии. Глава города также осмотрел территории в Зайково, Левашово и СНП «Западное». В Кургане третий месяц продолжает гореть Шуховский полигон. Пожар засняли с помощью спутника, а ситуацию на контроль взяла прокуратура Курганской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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