Глава Кургана Науменко проверил Шуховский полигон

Временно исполняющий полномочия главы Кургана Антон Науменко проверил состояние Шуховского полигона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«Во время объезда Антон Науменко заехал на Шуховский полигон для контроля обстановки. На данный момент ситуация стабилизирована. Службы работают, продолжается пересыпка полигона», — сообщили в telegram-канале мэрии. Глава города также осмотрел территории в Зайково, Левашово и СНП «Западное».
В Кургане третий месяц продолжает гореть Шуховский полигон. Пожар засняли с помощью спутника, а ситуацию на контроль взяла прокуратура Курганской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Временно исполняющий полномочия главы Кургана Антон Науменко проверил состояние Шуховского полигона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «Во время объезда Антон Науменко заехал на Шуховский полигон для контроля обстановки. На данный момент ситуация стабилизирована. Службы работают, продолжается пересыпка полигона», — сообщили в telegram-канале мэрии. Глава города также осмотрел территории в Зайково, Левашово и СНП «Западное». В Кургане третий месяц продолжает гореть Шуховский полигон. Пожар засняли с помощью спутника, а ситуацию на контроль взяла прокуратура Курганской области.