ВСУ попытались атаковать беспилотниками Крым

Средства ПВО РФ не дали ВСУ нанести урон по российским регионам
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Средства ПВО РФ сбили пять беспилотников в двух регионах: около Крыма и в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Пять БПЛА сбиты над Белгородской областью и акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова», — говорится в заявлении российского ведомства. Отмечается, что три дрона уничтожены над Белгородской областью, два над акваторией Черного моря и около Крыма. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
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