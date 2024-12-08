ВСУ попытались атаковать беспилотниками Крым

08 декабря 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Средства ПВО РФ не дали ВСУ нанести урон по российским регионам Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Средства ПВО РФ сбили пять беспилотников в двух регионах: около Крыма и в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Пять БПЛА сбиты над Белгородской областью и акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова», — говорится в заявлении российского ведомства. Отмечается, что три дрона уничтожены над Белгородской областью, два над акваторией Черного моря и около Крыма. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Средства ПВО РФ сбили пять беспилотников в двух регионах: около Крыма и в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Пять БПЛА сбиты над Белгородской областью и акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова», — говорится в заявлении российского ведомства. Отмечается, что три дрона уничтожены над Белгородской областью, два над акваторией Черного моря и около Крыма. Информации о пострадавших и разрушениях нет.