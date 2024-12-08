ВСУ попытались атаковать беспилотниками Крым

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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, беспилотник, бла, MQ-9, Reaper, дрон сша, stock
Средства ПВО РФ не дали ВСУ нанести урон по российским регионам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Средства ПВО РФ сбили пять беспилотников в двух регионах: около Крыма и в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Пять БПЛА сбиты над Белгородской областью и акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова», — говорится в заявлении российского ведомства. Отмечается, что три дрона уничтожены над Белгородской областью, два над акваторией Черного моря и около Крыма. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

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Средства ПВО РФ сбили пять беспилотников в двух регионах: около Крыма и в Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Пять БПЛА сбиты над Белгородской областью и акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова», — говорится в заявлении российского ведомства. Отмечается, что три дрона уничтожены над Белгородской областью, два над акваторией Черного моря и около Крыма. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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