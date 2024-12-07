07 декабря 2024

В Кургане на шоссе столкнулись два автомобиля. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло вечером 8 декабря (архивное фото) Фото:

В Кургане на шоссе Тюнина произошло ДТП с двумя автомобилями. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«ДТП на шоссе Тюнина, столкнулись автомобили Lifan и ВАЗ-2107. Первый светофор после строительного рынка», — рассказал журналист. О пострадавших не сообщается.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Кургану. Ответ ожидается.

ДТП произошло на шоссе Тюнина
ДТП произошло на шоссе Тюнина
Фото:

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В Кургане на шоссе Тюнина произошло ДТП с двумя автомобилями. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «ДТП на шоссе Тюнина, столкнулись автомобили Lifan и ВАЗ-2107. Первый светофор после строительного рынка», — рассказал журналист. О пострадавших не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Кургану. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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