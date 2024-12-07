ДТП произошло вечером 8 декабря (архивное фото)
В Кургане на шоссе Тюнина произошло ДТП с двумя автомобилями. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«ДТП на шоссе Тюнина, столкнулись автомобили Lifan и ВАЗ-2107. Первый светофор после строительного рынка», — рассказал журналист. О пострадавших не сообщается.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Кургану. Ответ ожидается.
ДТП произошло на шоссе Тюнина
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!