Сирийская оппозиция вышла к побережью Средиземного моря

Сирийские вооруженные повстанцы вошли в Тартус. Город расположен на берегу Средиземного моря.
«Формирования сирийской оппозиции вошли в город Тартус», — говорится в докладе телеканала Al Jazeera. Ранее источник заявлял, что сирийская армия покинула столицу Дамаск.
8 декабря сирийская оппозиция после десяти дней ожесточенных боев смогла взять под свой контроль Дамаск. А правительственная армия Сирии при поддержке Турции начала вторжение на севере страны. В это время сирийский лидер Башар Асад улетел в неизвестном направлении, поручив передачу власти мирным путем. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит в Сирии.
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Сирийские вооруженные повстанцы вошли в Тартус. Город расположен на берегу Средиземного моря. «Формирования сирийской оппозиции вошли в город Тартус», — говорится в докладе телеканала Al Jazeera. Ранее источник заявлял, что сирийская армия покинула столицу Дамаск. 8 декабря сирийская оппозиция после десяти дней ожесточенных боев смогла взять под свой контроль Дамаск. А правительственная армия Сирии при поддержке Турции начала вторжение на севере страны. В это время сирийский лидер Башар Асад улетел в неизвестном направлении, поручив передачу власти мирным путем. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит в Сирии.