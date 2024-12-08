Сирийская оппозиция вышла к побережью Средиземного моря

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Турция. , море, бухта, средиземное море, острова, кастелоризо
Сирийские боевики вошли в город Тартус, расположенный на берегу Средиземного моря Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Сирийские вооруженные повстанцы вошли в Тартус. Город расположен на берегу Средиземного моря.

«Формирования сирийской оппозиции вошли в город Тартус», — говорится в докладе телеканала Al Jazeera. Ранее источник заявлял, что сирийская армия покинула столицу Дамаск.

8 декабря сирийская оппозиция после десяти дней ожесточенных боев смогла взять под свой контроль Дамаск. А правительственная армия Сирии при поддержке Турции начала вторжение на севере страны. В это время сирийский лидер Башар Асад улетел в неизвестном направлении, поручив передачу власти мирным путем. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит в Сирии.

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Сирийские вооруженные повстанцы вошли в Тартус. Город расположен на берегу Средиземного моря. «Формирования сирийской оппозиции вошли в город Тартус», — говорится в докладе телеканала Al Jazeera. Ранее источник заявлял, что сирийская армия покинула столицу Дамаск. 8 декабря сирийская оппозиция после десяти дней ожесточенных боев смогла взять под свой контроль Дамаск. А правительственная армия Сирии при поддержке Турции начала вторжение на севере страны. В это время сирийский лидер Башар Асад улетел в неизвестном направлении, поручив передачу власти мирным путем. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит в Сирии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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