Сирийская оппозиция вышла к побережью Средиземного моря

08 декабря 2024 в 19:32 Размер текста - 17 +

Сирийские боевики вошли в город Тартус, расположенный на берегу Средиземного моря Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков Сирийские вооруженные повстанцы вошли в Тартус. Город расположен на берегу Средиземного моря. «Формирования сирийской оппозиции вошли в город Тартус», — говорится в докладе телеканала Al Jazeera. Ранее источник заявлял, что сирийская армия покинула столицу Дамаск. 8 декабря сирийская оппозиция после десяти дней ожесточенных боев смогла взять под свой контроль Дамаск. А правительственная армия Сирии при поддержке Турции начала вторжение на севере страны. В это время сирийский лидер Башар Асад улетел в неизвестном направлении, поручив передачу власти мирным путем. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит в Сирии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сирийские вооруженные повстанцы вошли в Тартус. Город расположен на берегу Средиземного моря. «Формирования сирийской оппозиции вошли в город Тартус», — говорится в докладе телеканала Al Jazeera. Ранее источник заявлял, что сирийская армия покинула столицу Дамаск. 8 декабря сирийская оппозиция после десяти дней ожесточенных боев смогла взять под свой контроль Дамаск. А правительственная армия Сирии при поддержке Турции начала вторжение на севере страны. В это время сирийский лидер Башар Асад улетел в неизвестном направлении, поручив передачу власти мирным путем. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит в Сирии.