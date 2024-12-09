Стала известна причина пожара на шахте в Кузбассе

Возгорание на шахте «Алардинская» в Кузбассе произошло после сейсмособытия

09 декабря 2024 в 06:48 Размер текста - 17 +

120 рабочих вывели из шахты после пожара на предприятии в Кузбассе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Прокуратура Кемеровской области сообщила, что причиной пожара на шахте «Алардинская» в Кузбассе стало сейсмособытие. Инцидент произошел в результате естественного подземного толчка, который спровоцировал возгорание. «Предварительно установлено, что 9 декабря, в ночное время на шахте „Алардинская“ зафиксировано сейсмособытие, которое спровоцировало возгорание в кутковой части лавы. Все горнорабочие выведены на поверхность», — заявили в прокуратуре Кемеровской области. По информации прокуратуры, в момент происшествия на шахте присутствовали рабочие, однако благодаря оперативно проведенной эвакуации серьезных травм удалось избежать. Также отмечается, что сейчас проводится детальный анализ состояния шахты после пожара для оценки возможности ее дальнейшей эксплуатации. В результате пожара в шахте «Алардинская», расположенной в Калтанском округе Кемеровской области, было спасено два человека, а также проведена эвакуация 120 горняков . По информации, предоставленной «Распадской угольной компанией», все работники шахты, которая находится в Кузбассе, были успешно выведены на поверхность, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Кемеровской области сообщила, что причиной пожара на шахте «Алардинская» в Кузбассе стало сейсмособытие. Инцидент произошел в результате естественного подземного толчка, который спровоцировал возгорание. «Предварительно установлено, что 9 декабря, в ночное время на шахте „Алардинская“ зафиксировано сейсмособытие, которое спровоцировало возгорание в кутковой части лавы. Все горнорабочие выведены на поверхность», — заявили в прокуратуре Кемеровской области. По информации прокуратуры, в момент происшествия на шахте присутствовали рабочие, однако благодаря оперативно проведенной эвакуации серьезных травм удалось избежать. Также отмечается, что сейчас проводится детальный анализ состояния шахты после пожара для оценки возможности ее дальнейшей эксплуатации. В результате пожара в шахте «Алардинская», расположенной в Калтанском округе Кемеровской области, было спасено два человека, а также проведена эвакуация 120 горняков. По информации, предоставленной «Распадской угольной компанией», все работники шахты, которая находится в Кузбассе, были успешно выведены на поверхность, передает телеканал 360.