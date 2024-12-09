Нанесены удары по местам, где ВСУ собирали дроны

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ВС РФ ударили по украинскому складу горючего
ВС РФ ударили по украинскому складу горючего Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ осуществили удары по объектам, где происходили сборка и хранение беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России. 

«ВС РФ нанесли поражение местам сборки и хранения беспилотников», — передает ведомство. Там добавили, что российские войска также ударили по украинскому складу горючего.

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Вооруженные силы РФ осуществили удары по объектам, где происходили сборка и хранение беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.  «ВС РФ нанесли поражение местам сборки и хранения беспилотников», — передает ведомство. Там добавили, что российские войска также ударили по украинскому складу горючего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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