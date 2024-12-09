Нанесены удары по местам, где ВСУ собирали дроны

ВС РФ ударили по украинскому складу горючего
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы РФ осуществили удары по объектам, где происходили сборка и хранение беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.
«ВС РФ нанесли поражение местам сборки и хранения беспилотников», — передает ведомство. Там добавили, что российские войска также ударили по украинскому складу горючего.
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