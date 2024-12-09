За ночь российские ПВО сбили 13 украинских дронов

В ночь на 9 декабря российские силы ПВО успешно отразили атаку украинских беспилотников, направленную на российские территории. Было уничтожено 13 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в Минобороны. Там добавили, что восемь БПЛА ВСУ было сбито над Белгородской областью, три — над территорией Ростовской и два — над территорией Астраханской области.
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