За ночь российские ПВО сбили 13 украинских дронов

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13 беспилотников ВСУ сбито на территории РФ
13 беспилотников ВСУ сбито на территории РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 9 декабря российские силы ПВО успешно отразили атаку украинских беспилотников, направленную на российские территории. Было уничтожено 13 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в Минобороны. Там добавили, что восемь БПЛА ВСУ было сбито над Белгородской областью, три — над территорией Ростовской и два — над территорией Астраханской области.

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В ночь на 9 декабря российские силы ПВО успешно отразили атаку украинских беспилотников, направленную на российские территории. Было уничтожено 13 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. «Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в Минобороны. Там добавили, что восемь БПЛА ВСУ было сбито над Белгородской областью, три — над территорией Ростовской и два — над территорией Астраханской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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