Идею об увеличении пособий беременным студенткам поддержали в двух министерствах

Минтруда и Минобрнауки поддержали идею депутата Госдумы Яны Лантратовой об увеличении размера пособий беременным студенткам. Об это она сообщила в своем telegram-канале.
«Мою идею об увеличении размера пособий беременным студенткам поддержали. Об этом говорится в официальных ответах ведомств на мои запросы», — написала Лантратова.
С этой инициативой депутат от фракции «Справедливая Россия» обратилась к правительству еще в октябре. «Будущие мамы, которые очно учатся в средних специальных и высших учебных заведениях, должны получать не мизерные стипендии, а полноценные пособия в размере МРОТ», — сообщается на официальном сайте партии.
«Теперь важно, чтобы значимую демографическую инициативу „не зарубил“ Минфин», — отметил руководитель фракции Сергей Миронов. По его словам, в Минтруда считают, что вопрос повышения пособий беременным студенткам целесообразно проработать с Минфином.
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