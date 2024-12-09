Идею об увеличении пособий беременным студенткам поддержали в двух министерствах

Лантратова: в правительстве выступили за повышение пособий беременным студенткам
© Служба новостей «URA.RU»
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Минтруда и Минобрнауки поддержали идею депутата Госдумы Яны Лантратовой
Минтруда и Минобрнауки поддержали идею депутата Госдумы Яны Лантратовой Фото:

Минтруда и Минобрнауки поддержали идею депутата Госдумы Яны Лантратовой об увеличении размера пособий беременным студенткам. Об это она сообщила в своем telegram-канале.

«Мою идею об увеличении размера пособий беременным студенткам поддержали. Об этом говорится в официальных ответах ведомств на мои запросы», — написала Лантратова.

С этой инициативой депутат от фракции «Справедливая Россия» обратилась к правительству еще в октябре. «Будущие мамы, которые очно учатся в средних специальных и высших учебных заведениях, должны получать не мизерные стипендии, а полноценные пособия в размере МРОТ», — сообщается на официальном сайте партии.

«Теперь важно, чтобы значимую демографическую инициативу „не зарубил“ Минфин», — отметил руководитель фракции Сергей Миронов. По его словам, в Минтруда считают, что вопрос повышения пособий беременным студенткам целесообразно проработать с Минфином.

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Минтруда и Минобрнауки поддержали идею депутата Госдумы Яны Лантратовой об увеличении размера пособий беременным студенткам. Об это она сообщила в своем telegram-канале. «Мою идею об увеличении размера пособий беременным студенткам поддержали. Об этом говорится в официальных ответах ведомств на мои запросы», — написала Лантратова. С этой инициативой депутат от фракции «Справедливая Россия» обратилась к правительству еще в октябре. «Будущие мамы, которые очно учатся в средних специальных и высших учебных заведениях, должны получать не мизерные стипендии, а полноценные пособия в размере МРОТ», — сообщается на официальном сайте партии. «Теперь важно, чтобы значимую демографическую инициативу „не зарубил“ Минфин», — отметил руководитель фракции Сергей Миронов. По его словам, в Минтруда считают, что вопрос повышения пособий беременным студенткам целесообразно проработать с Минфином.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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