В Тюмени «Мерседес» сбил 10-летнего ребенка

В ГИБДД выясняют все обстоятельства наезда на ребенка в Тюмени
В Тюмени автомобиль «Мерседес» сбил 10-летнего ребенка. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба управления ГАИ Тюменской области.
«Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства наезда автомобиля на 10-летнего школьника в Тюмени. Ребенок был сбит автомобилем „Мерседес“ на ул. Пролетарской, 111», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, водитель не заметил вовремя ребенка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчик получил травму ноги. Обстоятельства выясняются.
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