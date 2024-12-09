В Тюмени «Мерседес» сбил 10-летнего ребенка

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В ГИБДД выясняют все обстоятельства наезда на ребенка в Тюмени
В ГИБДД выясняют все обстоятельства наезда на ребенка в Тюмени Фото:

В Тюмени автомобиль «Мерседес» сбил 10-летнего ребенка. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба управления ГАИ Тюменской области.

«Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства наезда автомобиля на 10-летнего школьника в Тюмени. Ребенок был сбит автомобилем „Мерседес“ на ул. Пролетарской, 111», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель не заметил вовремя ребенка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчик получил травму ноги. Обстоятельства выясняются.

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В Тюмени автомобиль «Мерседес» сбил 10-летнего ребенка. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба управления ГАИ Тюменской области. «Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства наезда автомобиля на 10-летнего школьника в Тюмени. Ребенок был сбит автомобилем „Мерседес“ на ул. Пролетарской, 111», — говорится в сообщении. По предварительным данным, водитель не заметил вовремя ребенка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчик получил травму ноги. Обстоятельства выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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