В Чите за взятку в 3 млн задержан гендиректор «Водоканала». Видео

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Ядрищенский способствовал заключению договоров на поставку оборудования
Ядрищенский способствовал заключению договоров на поставку оборудования Фото:

В Чите задержали генерального директора «Водоканала» Андрея Ядрищенского по подозрению в получении взятки в размере 3,2 млн рублей. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) по Забайкальскому краю.

«В 2023 году руководитель организации получил от руководителя одной из коммерческих фирм взятку в сумме не менее трех млн 200 тысяч рублей. Оба подозреваемых задержаны», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что в обмен на денежные средства Ядрищенский способствовал заключению договоров на поставку оборудования и обеспечивал общее покровительство компании.

Против обоих фигурантов возбуждено уголовное дело. Следователи провели обыски в их домах и на рабочих местах, изъяты важные документы и финансовые средства. Оба задержанных ожидают предъявления обвинений и решения о мере пресечения, заключили в СК.

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В Чите задержали генерального директора «Водоканала» Андрея Ядрищенского по подозрению в получении взятки в размере 3,2 млн рублей. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) по Забайкальскому краю. «В 2023 году руководитель организации получил от руководителя одной из коммерческих фирм взятку в сумме не менее трех млн 200 тысяч рублей. Оба подозреваемых задержаны», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что в обмен на денежные средства Ядрищенский способствовал заключению договоров на поставку оборудования и обеспечивал общее покровительство компании. Против обоих фигурантов возбуждено уголовное дело. Следователи провели обыски в их домах и на рабочих местах, изъяты важные документы и финансовые средства. Оба задержанных ожидают предъявления обвинений и решения о мере пресечения, заключили в СК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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