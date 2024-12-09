В Чите задержали генерального директора «Водоканала» Андрея Ядрищенского по подозрению в получении взятки в размере 3,2 млн рублей. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) по Забайкальскому краю.
«В 2023 году руководитель организации получил от руководителя одной из коммерческих фирм взятку в сумме не менее трех млн 200 тысяч рублей. Оба подозреваемых задержаны», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что в обмен на денежные средства Ядрищенский способствовал заключению договоров на поставку оборудования и обеспечивал общее покровительство компании.
Против обоих фигурантов возбуждено уголовное дело. Следователи провели обыски в их домах и на рабочих местах, изъяты важные документы и финансовые средства. Оба задержанных ожидают предъявления обвинений и решения о мере пресечения, заключили в СК.
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