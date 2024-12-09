Свердловский замминистра уволился спустя три месяца после допроса

09 декабря 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

Игорь Чикризов работал в министерстве с 2017 года Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело свердловского замминистра Кислицына Заместитель министра по энергетике и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов, которого в августе вызывали на допрос по делу арестованного коллеги Андрея Кислицына, покинул пост. Официальная причина — проблемы со здоровьем, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Он ушел из министерства еще после ноябрьских праздников, сейчас находится в больнице», — поделился собеседник. По его словам, отставка никак не связана с вниманием силовиков в августе. Тогда появились слухи, что у Чикризова якобы прошли обыски. На самом же деле его вызывали на допрос по делу другого замминистра ЖКХ — Андрея Кислицына, который сейчас находится в СИЗО. По версии следствия, он получил взятку от бывшего депутата регионального заксобрания, своего друга Павла Мякишева, действовавшего в интересах барнаульской компании Barled (занимается поставками светильников в регионы). Все новости по теме — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель министра по энергетике и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов, которого в августе вызывали на допрос по делу арестованного коллеги Андрея Кислицына, покинул пост. Официальная причина — проблемы со здоровьем, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Он ушел из министерства еще после ноябрьских праздников, сейчас находится в больнице», — поделился собеседник. По его словам, отставка никак не связана с вниманием силовиков в августе. Тогда появились слухи, что у Чикризова якобы прошли обыски. На самом же деле его вызывали на допрос по делу другого замминистра ЖКХ — Андрея Кислицына, который сейчас находится в СИЗО. По версии следствия, он получил взятку от бывшего депутата регионального заксобрания, своего друга Павла Мякишева, действовавшего в интересах барнаульской компании Barled (занимается поставками светильников в регионы). Все новости по теме — в сюжете URA.RU.