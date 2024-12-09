Свердловский замминистра уволился спустя три месяца после допроса

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Пресс-конференция, посвященная готовности электроэнергетической отрасли Свердловской области к прохождению пиковых нагрузок. Екатеринбург, чикризов игорь
Игорь Чикризов работал в министерстве с 2017 года Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело свердловского замминистра Кислицына

Заместитель министра по энергетике и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов, которого в августе вызывали на допрос по делу арестованного коллеги Андрея Кислицына, покинул пост. Официальная причина — проблемы со здоровьем, рассказал URA.RU осведомленный источник.

«Он ушел из министерства еще после ноябрьских праздников, сейчас находится в больнице», — поделился собеседник. По его словам, отставка никак не связана с вниманием силовиков в августе.

Тогда появились слухи, что у Чикризова якобы прошли обыски. На самом же деле его вызывали на допрос по делу другого замминистра ЖКХ — Андрея Кислицына, который сейчас находится в СИЗО. По версии следствия, он получил взятку от бывшего депутата регионального заксобрания, своего друга Павла Мякишева, действовавшего в интересах барнаульской компании Barled (занимается поставками светильников в регионы). Все новости по теме — в сюжете URA.RU.

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Заместитель министра по энергетике и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов, которого в августе вызывали на допрос по делу арестованного коллеги Андрея Кислицына, покинул пост. Официальная причина — проблемы со здоровьем, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Он ушел из министерства еще после ноябрьских праздников, сейчас находится в больнице», — поделился собеседник. По его словам, отставка никак не связана с вниманием силовиков в августе. Тогда появились слухи, что у Чикризова якобы прошли обыски. На самом же деле его вызывали на допрос по делу другого замминистра ЖКХ — Андрея Кислицына, который сейчас находится в СИЗО. По версии следствия, он получил взятку от бывшего депутата регионального заксобрания, своего друга Павла Мякишева, действовавшего в интересах барнаульской компании Barled (занимается поставками светильников в регионы). Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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