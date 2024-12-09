Овечкин провел первую 20-минутную тренировку после серьезной травмы. Видео

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Овечкин впервые вышел на лед после травмы
Овечкин впервые вышел на лед после травмы Фото:

Капитан хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин провел свою первую тренировку после серьезной травмы. Она продлилась 20 минут.

«Овечкин провел на льду чуть более 20 минут на тренировке», — сообщает журналист Тарик эль-Башир на своей странице в соцсети X. Также он опубликовал видео с тренировки.

Овечкин занимался индивидуально на льду. Ранее хоккеист получил перелом малоберцовой кости в матче против «Юты». В этом сезоне Овечкину осталось забросить 26 шайб, чтобы сравняться с рекордом канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. На данный момент у россиянина 868 голов. 

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон сказал, что отсутствие Александра Овечкина вынуждает игроков выкладываться больше. Он подчеркнул, что это подталкивает команду к активным действиям, чтобы компенсировать его нехватку, передает Sport24.

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Капитан хоккейного клуба «Вашингтон» Александр Овечкин провел свою первую тренировку после серьезной травмы. Она продлилась 20 минут. «Овечкин провел на льду чуть более 20 минут на тренировке», — сообщает журналист Тарик эль-Башир на своей странице в соцсети X. Также он опубликовал видео с тренировки. Овечкин занимался индивидуально на льду. Ранее хоккеист получил перелом малоберцовой кости в матче против «Юты». В этом сезоне Овечкину осталось забросить 26 шайб, чтобы сравняться с рекордом канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. На данный момент у россиянина 868 голов.  Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон сказал, что отсутствие Александра Овечкина вынуждает игроков выкладываться больше. Он подчеркнул, что это подталкивает команду к активным действиям, чтобы компенсировать его нехватку, передает Sport24.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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