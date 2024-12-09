На месте взрыва на складе в Подмосковье обнаружили тело женщины

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Из-под завалов на подмосковном складе спасатели извлекли тело женщины (архивное фото)
Из-под завалов на подмосковном складе спасатели извлекли тело женщины (архивное фото) Фото:

Спасатели обнаружили тело женщины при разборе завалов после взрыва в производственно-складском здании в Подмосковье. Видео ликвидации последствий инцидента опубликовало МЧС России.

«В Подмосковье сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов тело женщины», — написали в telegram-канале МЧС РФ. Также там опубликовали кадры с места проведения поисково-спасательных работ.

Ранее стало известно, что на подмосковном складе произошел взрыв, за ним последовал пожар и обрушение стен и перекрытий здания. Очевидцы сообщали о трех людях, оставшихся под завалами. По факту нарушений требований промышленной безопасности было возбуждено уголовное дело.

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Спасатели обнаружили тело женщины при разборе завалов после взрыва в производственно-складском здании в Подмосковье. Видео ликвидации последствий инцидента опубликовало МЧС России. «В Подмосковье сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов тело женщины», — написали в telegram-канале МЧС РФ. Также там опубликовали кадры с места проведения поисково-спасательных работ. Ранее стало известно, что на подмосковном складе произошел взрыв, за ним последовал пожар и обрушение стен и перекрытий здания. Очевидцы сообщали о трех людях, оставшихся под завалами. По факту нарушений требований промышленной безопасности было возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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