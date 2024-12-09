На месте взрыва на складе в Подмосковье обнаружили тело женщины

Спасатели обнаружили тело женщины при разборе завалов после взрыва в производственно-складском здании в Подмосковье. Видео ликвидации последствий инцидента опубликовало МЧС России.
«В Подмосковье сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов тело женщины», — написали в telegram-канале МЧС РФ. Также там опубликовали кадры с места проведения поисково-спасательных работ.
Ранее стало известно, что на подмосковном складе произошел взрыв, за ним последовал пожар и обрушение стен и перекрытий здания. Очевидцы сообщали о трех людях, оставшихся под завалами. По факту нарушений требований промышленной безопасности было возбуждено уголовное дело.
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